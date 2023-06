LONDON, 22 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, la World Food Travel Association (WFTA) a annoncé le lancement de son réseau d'attachés culinaires, qui vise à faire connaître l'importance de préserver et de promouvoir les cultures culinaires locales dans les collectivités du monde entier. Le programme s'inspire vaguement de la Révolution alimentaire du célèbre chef Jamie Oliver, qui visait à sensibiliser les collectivités du monde entier à la saine alimentation.

« Le réseau des attachés culinaires est conçu pour aider à avoir un impact positif sur les économies et les collectivités locales en donnant aux passionnés locaux les moyens de tirer parti de leurs propres cultures culinaires locales, a déclaré Erik Wolf, directeur général de la WFTA.

Essentiellement, notre réseau d'attachés culinaires profitera aux destinations culinaires en faisant ce qui suit :

Contribuer à créer un sentiment d'appartenance plus fort, augmentant ainsi le nombre de visiteurs

Accroître la valeur de marque d'une destination

Stimuler la demande d'exportation de produits alimentaires et de boissons d'une région

Créer de nouveaux emplois dans les entreprises de tourisme et d'hébergement

Le réseau d'attachés culinaires aide également la WFTA à étendre son rayonnement à travers le monde, tout en lui fournissant des nouvelles des quatre coins de notre planète.

Le réseau d'attachés culinaires complète le programme actuel des ambassadeurs de la WFTA, qui est composé de représentants officiels de l'association dans différents pays du monde. Les attachés sont des soutiens informels avec des exigences et un engagement minimaux. Les personnes intéressées peuvent en apprendre davantage sur le programme et ses avantages. Toute personne de 18 ans ou plus peut faire une demande, et ce, partout dans le monde. Certaines modalités s'appliquent.

À PROPOS DE LA WORLD FOOD TRAVEL ASSOCIATION (WFTA)

Fondée en 2003, la World Food Travel Association (WFTA) est un organisme international sans but lucratif et la première autorité mondiale en matière de tourisme gastronomique. Elle fournit des recherches, des événements, des outils et un leadership éclairé pour appuyer le développement de l'industrie et accroître l'impact économique du tourisme gastronomique dans les collectivités du monde entier. L'organisme offre également des possibilités de formation, de certification, de reconnaissance et de réseautage aux professionnels du tourisme culinaire, aux entrepreneurs et aux entreprises.

Personne-ressource pour les médias : Erik Wolf +44 7827 582 554 [email protected]

SOURCE World Food Travel Association