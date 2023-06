XNRGY a récemment complété la clôture d'un important financement de croissance codirigé par les investisseurs institutionnels MacKinnon, Bennett & Co. (MKB) et Idéaliste Capital auquel s'ajoute un financement de The Boyer Company pour la construction de l'usine d' Arizona





L'entreprise a obtenu un financement pour une capacité de 275 000 pieds carrés, ainsi que l'option de financer 750 000 pieds carrés supplémentaires, afin de répondre à la demande croissante des clients





XNRGY est positionné pour devenir l'un des plus grands fournisseurs de solutions climatiques écoénergétiques

MONTRÉAL, le 8 juin 2023 /CNW/ - XNRGY Climate Systems ("XNRGY"), un chef de file de la conception et de la fabrication de systèmes de CVC (chauffage, ventilation et climatisation) commerciaux écoénergétiques, a annoncé aujourd'hui l'obtention d'un financement pour la première phase de son siège social américain à Mesa, en Arizona. Située à proximité de l'aéroport Phoenix-Mesa Gateway, la nouvelle usine d'Arizona comprendra 250 000 pieds carrés de production manufacturière ainsi que 25 000 pieds carrés d'espace de bureau et devrait être achevée d'ici à 2024. Le financement a été fourni par son nouveau partenaire de développement immobilier, The Boyer Company. XNRGY a également l'option de financer 750 000 pieds carrés supplémentaires d'espace manufacturière, en collaboration avec The Boyer Company, à l'usine de Mesa, en Arizona.

L'usine d'Arizona augmentera considérablement la capacité manufacturière et permettra de mieux servir les clients dans l'ensemble de l'Amérique du Nord. Dirigée par des pionniers de l'industrie avec des décennies d'expérience combinées, XNRGY a pour mission de réduire l'empreinte carbone des bâtiments commerciaux grâce à ses systèmes de CVC haute performance conçus pour augmenter l'efficacité énergétique, réduire les coûts énergétiques et fournir une qualité d'air supérieure aux clients offrant des services critiques tel que les hôpitaux, salles blanches, établissements d'enseignement et centres de données.

L'investissement de XNRGY aura un impact économique considérable estimé à 300 millions de dollars américain en Arizona en plus de créer plus de 1,200 emplois. L'entreprise vise à construire la totalité des phases d'expansion du projet d'ici les cinq prochaines années.

« Cette expansion reflète notre engagement constant envers nos clients en leur fournissant une capacité manufacturière supplémentaire, des délais de livraison plus courts et les dernières innovations en matière de technologie climatique », a déclaré Wais Jalali, fondateur, président du conseil et PDG de XNRGY. « Je me réjouis d'entamer cette nouvelle étape de croissance avec notre partenaire estimé, The Boyer Company, afin de mieux servir nos clients », a-t-il ajouté.

« Avec notre nouvelle usine d'Arizona, XNRGY sera un leader en matière de développement durable et d'impact environnemental grâce à la technologie. Nous continuerons à concevoir et fabriquer nos solutions technologiques climatiques pour nos clients tout en construisant une usine qui minimise elle-même l'empreinte carbone et la consommation d'eau grâce à nos propres innovations », a déclaré Larry Hopkins, chef de la technologie chez XNRGY. « L'usine d'avant-garde comprendra un laboratoire de l'Air Movement and Control Association (AMCA) dédié à la recherche et au développement, qui mettra en évidence des technologies de visualisation pour des indicateurs clés tels que l'efficacité énergétique (PUE) et la performance des centres de données », a-t-il ajouté.

« XNRGY est exactement le type d'entreprise que nous espérions attirer dans notre projet de développement Gateway East », a déclaré Matt Jensen, associé chez The Boyer Company, le promoteur du projet. « Nous sommes ravis de commencer la construction du bâtiment initial et nous sommes impatients d'aider XNRGY à croître afin de répondre aux besoins grandissants de ses clients. »

À propos de XNRGY Climate Systems

XNRGY est une société privée de technologies climatiques qui conçoit et fabrique des solutions novatrices raffinées et durables axées sur la réduction de l'empreinte carbone et de la consommation d'eau et d'énergie. Ses produits phares sont ses grandes unités personnalisées de réfrigération et de traitement de l'air à l'eau réfrigérée, ses unités CRAC et CRAH verticales et horizontales pouvant aller jusqu'à 600 kW, ses systèmes de salle blanche, ses systèmes de récupération d'énergie, ses unités de fabrication de véhicules électriques à faible point de rosée et ses plateformes de commande clés en main installées en usine. XNRGY mise sur la modélisation des données d'un bâtiment et la dynamique computationnelle des fluides (BIM/CFD) pour prévenir les défaillances de performances des installations critiques pendant la transition. De plus, XNRGY examine les vecteurs iso et la distribution de pression pour concevoir les systèmes les plus efficaces pour ses clients. Ce faisant, elle réduit le kilowattage nécessaire, tout en fournissant le maximum d'air aux bâtiments et en contribuant aux initiatives LEED et NET ZERO (Accord de Paris sur le climat). Visitez www.xnrgy.com.

À propos de The Boyer Company

The Boyer Company est un développeur et gestionnaire d'immobiliers industriels, commerciaux, de bureaux, résidentiels, médicaux, gouvernementaux et d'autres types d'immobilier spécialisés. Boyer est le partenaire de développement de choix pour une grande variété d'entités publiques, ayant l'expertise et la stabilité financière pour travailler avec succès sur des projets publics-privés impliquant plusieurs entités gouvernementales. L'entreprise est axée sur la création de relations à long terme avec ses clients. Boyer est l'une des plus grandes entreprises de développement immobilier de l'ouest des États-Unis, ayant développé plus de 43 millions de pieds carrés d'espace commercial depuis 1972. Elle travaille actuellement sur plus de 1 milliard de dollars de projets en cours. Visitez www.boyercompany.com.

