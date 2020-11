MONTRÉAL, le 30 nov. 2020 /CNW/ - Au début de la pandémie de COVID-19, en mars 2020, la grande majorité des cabinets dentaires au Canada ont reçu l'ordre de fermer leurs portes. Même si les derniers mois ont permis de démontrer que les cabinets ne représentent aucun danger, beaucoup de patients hésitent encore à se rendre chez leur dentiste. En fait, seulement 30 % des Québécois sont allés chez le dentiste depuis que les restrictions ont été assouplies. Cette situation sans précédent a nécessité la mise en place d'importants protocoles de sécurité dans le secteur des soins dentaires. À cet égard, dentalcorp, le plus grand réseau de cabinets dentaires au Canada, fait figure de chef de file.

dentalcorp met au point des façons de faire sécuritaires, appliquées dans l'ensemble de ses cliniques à travers le pays, qui permettent aux Québécois et aux Canadiens d'avoir accès à des soins bucco-dentaires à l'aide d'outils numériques. Des outils comme la plateforme allodent , un portail de ressources qui offre aux patients de dentalcorp de communiquer virtuellement avec un dentiste ainsi que des services de triage virtuel dont ils peuvent bénéficier dans le confort et la sécurité de leur foyer. Lorsqu'on leur a posé la question, 74 % des Québécois ont reconnu qu'ils seraient à l'aise d'avoir recours à des services numériques tels que les préexamens en ligne, les salles d'attente virtuelles et les services de triage en ligne.

« dentalcorp s'engage à fournir à nos cliniciens les outils dont ils ont besoin pour dispenser des soins exceptionnels aux patients, et ce, de manière sécuritaire et efficace, a déclaré Graham Rosenberg, directeur général et fondateur de dentalcorp. En tant que chef de file dans le domaine des soins de santé, nous avons profondément à cœur de consacrer du temps et des ressources à la mise en œuvre d'une technologie de pointe qui nous permet de rester à l'avant-garde des soins en cette nouvelle ère de la médecine dentaire. »

L'Association dentaire canadienne recommande une visite chez le dentiste au moins une fois tous les six mois afin de maintenir une santé bucco-dentaire optimale. Afin de s'assurer que les Québécois et les Canadiens puissent aller chez le dentiste en toute sécurité, dentalcorp a mis en œuvre d'importantes mesures de sécurité dans l'ensemble de son réseau de cabinets et a intégré à celles-ci des lignes directrices approuvées par le gouvernement en matière de prévention et de contrôle des infections (PCI) et de santé et sécurité au travail. Grâce à ces mesures de sécurité renforcées, 97% des Québécois ayant consulté leur dentiste depuis la levée des restrictions se sont sentis en sécurité et protégés contre la propagation de COVID-19, malgré les inquiétudes générales concernant les rendez-vous nécessitant un contact étroit.

Les mesures de protection du réseau comprennent l'augmentation du dépistage auprès des membres de l'équipe et des patients, une salle d'attente virtuelle exclusive, le port du masque en permanence et, partout où la distance physique n'est pas possible, l'installation de barrières en plexiglas. Toutes ces mesures visent à permettre de poursuivre les soins essentiels tout en protégeant les patients et les membres de l'équipe.

Les dentistes et les praticiens qui souhaitent en apprendre davantage sur dentalcorp et sa gamme de ressources peuvent consulter le site dentalcorp.com. dentalcorp soutient également la communauté dentaire grâce à sa boîte à outils COVID-19, accessible à tous. Pour en savoir plus, visitez le site dentalcorp.ca/site/covid-19-resources.

