Le chef de file de l'apprentissage par l'expérience, Riipen, organise une table ronde sur la stratégie de redressement post-pandémie du milieu de travail pour l'Ontario

Des expert.e.s en éducation et main-d'œuvre soulignent la nécessité de trouver des solutions créatives pour répondre aux besoins de formation de la main-d'œuvre de l'Ontario

TORONTO, le 27 mai 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, Riipen a accueilli un panel de chef.fe.s d'entreprise et de dirigeant.e.s du secteur de l'éducation de l'Ontario pour discuter de la stratégie de la main-d'œuvre de l'Ontario pour se remettre de la pandémie. Le groupe d'expert.e.s a souligné l'importance d'offrir des possibilités de requalification pour répondre aux exigences changeantes de la main-d'œuvre et le rôle essentiel que l'apprentissage intégré au travail jouera dans la reprise économique post-pandémique de la province.

« En sensibilisant les gens aux expériences d'apprentissage à distance intégrées au travail, nous pouvons faire un pas de plus vers la démocratisation des possibilités en milieu de travail », a déclaré Dana Stephenson, président-directeur général de Riipen. « Nous nous efforçons de mettre en avant les programmes qui donnent aux jeunes diplômé.e.s, aux néo-Canadien.ne.s et aux travailleur.euse.s des secteurs en pleine transformation numérique la possibilité d'acquérir de nouvelles compétences qui feront d'eux des candidat.e.s compétitif.ve.s sur un marché du travail en constante évolution. »

Les participant.e.s à la discussion ont exploré les défis posés par le marché de l'emploi en situation de pandémie et ont expliqué certaines tendances du marché du travail qui émergent sur les plateformes axées sur les carrières telles que LinkedIn. Il a également été question de l'expérience des étudiant.e.s de niveau postsecondaire qui cherchent à s'intégrer dans le marché du travail en tant que récent.e.s diplômé.e.s, et des façons créatives dont les établissements ont pivoté pour soutenir leurs étudiant.e.s.

L'honorable Monte McNaughton, ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, s'est joint à l'événement pour accueillir les participant.e.s. Le ministre McNaughton a évoqué les défis uniques auxquels sont confrontés les demandeur.euse.s d'emploi tout au long de la pandémie et a réitéré l'engagement continu du gouvernement de l'Ontario à soutenir sa main-d'œuvre.

« Les travailleur.euse.s assidu.e.s n'attendent que leur chance de partager leurs compétences et de bâtir leur communauté », a déclaré le ministre McNaughton. « Dans toute la province, les travailleur.euse.s sont motivé.e.s mais ont besoin d'aide. En leur offrant des possibilités d'acquérir de l'expérience et de nouvelles compétences, nous répondrons aux exigences de notre monde en mutation, nous libérerons notre plein potentiel et nous nous relèverons plus fort.e.s que jamais. »

Alors que l'Ontario commence à se rouvrir à la suite de la pandémie de COVID-19, il est plus important que jamais que nous disposions d'une main-d'œuvre hautement qualifiée prête à relever les défis de la reprise économique. En offrant des possibilités d'acquérir de nouvelles compétences et expériences grâce à l'apprentissage intégré au travail, nous pouvons préparer notre prochaine génération de talents à l'avenir du travail.

Pour voir un enregistrement de l'événement, cliquez ici.

À propos de Riipen

Fondée en 2014 par une équipe d'étudiants universitaires, Riipen, une plateforme d'apprentissage expérientiel de pointe conçue pour aider à intégrer de véritables projets de l'industrie dans la salle de classe est maintenant au service de plus de 10 000 employeur.euse.s et 320 collèges et universités dans le monde entier. Au cours des cinq dernières années, Riipen a contribué à créer plus de 80 000 expériences pour les étudiant.e.s. La plateforme est utilisée par un certain nombre d'établissements canadiens, dont l'Université York, le George Brown College, l'Université du Québec à Montréal et l'Université Concordia. Riipen a des bureaux à Vancouver et à Toronto.

SOURCE Riipen

Renseignements: Pour toutes demandes médiatique, veuillez contacter : Zandra Miljan, Consultante principale, Crestview Strategy, [email protected], +1 647.880.2248