Le Château lance sa capsule Glamour automne-hiver 2021, un avant-goût du renouveau de la marque au printemps 2022

Inspirée par le monde de la mode - des défilés de Paris, de New York aux rues de Toronto en passant par Montréal - la capsule Glamour de Le Château perpétue la renommée de la marque, soit du maître couturier, avec une sélection de robes haute couture pour toutes les occasions. Offerte en édition limitée et spécialement conçue pour le temps des Fêtes, elle vise à sublimer le meilleur de chacune. La collection sera offerte grâce à la nouvelle propriétaire canadienne, Suzy Shier. Vous pourrez désormais afficher le look Suzy la journée et Le Château en soirée.

« Nous sommes très reconnaissants que Suzy Shier ait pris le relais pour que l'emblématique marque canadienne Le Château demeure vivante et que l'héritage soit sauvé », déclare Franco Rocchi, ancien cadre à Le Château et désormais directeur principal du marketing au sein de la nouvelle équipe Suzy/Le Château. « Grâce à Suzy, Le Château garde son siège social au Canada, et le talent de création est conservé pour sauvegarder l'ADN de la marque. Une nouvelle maison de couture est née de ce nouveau partenariat entre deux marques historiques. »

Qu'il s'agisse d'un bal de fin d'année, d'un mariage, d'une soirée tête à tête, d'une réception en plein air ou tout événement grandiose, les maîtres couturiers de Le Château promettent de rendre toute occasion spéciale encore plus belle et inoubliable grâce à la destination numéro pour les robes au Canada. La capsule exclusive sera en vente sur leChâteau.com jusqu'à épuisement des stocks. La collection complète de printemps 2022, y compris les chaussures et les accessoires, sera proposée en ligne et dans certains magasins Suzy Shier dès 2022.

À PROPOS DE LE CHÂTEAU

Au cours de ses 60 années d'existence en tant que chef de file des tendances, spécialiste du style et référence emblématique de la mode au Canada, Le Château a acquis la réputation de maître de la couture en créant des robes somptueuses pour toutes les occasions. Qu'il s'agisse d'un bal de fin d'année, d'un mariage, d'une soirée tête à tête, d'une réception en plein air ou tout événement à célébrer, Le Château offre une grande et magnifique sélection de robes à prix irrésistibles et pour toutes les occasions. Nos créateurs de robes Le Château s'inspirent du monde de la mode; des podiums de Paris et de New York, aux rues de Toronto et de Montréal, pour vous proposer les robes en vogue les plus tendance de l'heure. Sans oublier des chaussures et des accessoires pour compléter votre look, bien sûr !

À PROPOS DE SUZY

Bonjour vous ! Bienvenue dans notre univers. Nous sommes vos experts en style, une destination unique pour la femme moderne qui aime la mode, mais qui n'est pas dominée par elle ; qui veut avoir l'air chic sans se ruiner ; qui veut avoir la liberté de se déplacer sans effort dans des vêtements faciles et élégants créés pour les week-ends, le bureau, les soupers et au-delà. Depuis 1966, la mission de Suzy Shier est de vous offrir les tendances les plus récentes du monde entier à des prix exceptionnels. La mode évolue, et vous aussi, et c'est pourquoi nous nous efforçons continuellement de proposer des trouvailles distinctives et polyvalentes pour remplir votre garde-robe. Des vêtements de travail aux vêtements décontractés en passant par les vêtements de fin de semaine, Suzy vous habille de la tête aux pieds. Chez Suzy, vous trouverez des styles dans toutes les formes et toutes les tailles, parce que chaque femme devrait se sentir aussi fabuleuse qu'elle l'est.

COMMUNAUTÉ

Lorsqu'il s'agit de soutenir nos communautés, nous estimons qu'il est de la responsabilité de chacun de donner en retour et de travailler ensemble pour aider les personnes dans le besoin. Nous sommes fiers d'appuyer OneWalk to Conquer Cancer et Fais-Un-Vœu Canada, deux organismes sans but lucratif qui nous tiennent à cœur, ainsi que divers refuges pour femmes et d'autres organismes de bienfaisance partout au pays.

SOURCE Le Château

