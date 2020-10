MONTRÉAL, le 26 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le Château Inc. (BOURSE DE CROISSANCETSX: CTU) (« Le Château » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'en raison de la procédure la visant actuellement en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, l'inscription des actions à droit de vote de catégorie B de la Société sera transférée du groupe 2 de la Bourse de croissance TSX (la « Bourse ») au marché NEX de la Bourse (le « NEX ») à compter de l'ouverture des marchés le mardi 27 octobre 2020. Le symbole boursier de la société Le Château passera de « CTU » à « CTU.H ». Sa dénomination sociale et son numéro de CUSIP demeureront inchangés et son capital ne sera pas consolidé. À compter du mardi 27 octobre 2020, la Société sera assujettie aux restrictions quant aux émissions d'actions et à certains types de paiements, comme il est indiqué dans les politiques de NEX.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Profil

Le Château est un fabricant et détaillant canadien spécialisé de vêtements, chaussures et accessoires exclusifs destinés aux femmes et aux hommes modernes soucieux de la mode. Son réseau étendu comporte 123 emplacements de premier choix au Canada ainsi qu'une plateforme de commerce en ligne au Canada et aux États-Unis.

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse peut contenir des informations prospectives portant sur la Société ou sur l'environnement dans lequel elle évolue qui sont fondées sur les attentes, les estimations et les prévisions raisonnables de la Société. Les informations prospectives qui figurent dans le présent communiqué comprennent, notamment, des informations relatives au transfert de l'inscription au NEX et aux restrictions quant aux transferts d'actions ainsi qu'aux paiements auxquels la Société sera assujettie aux termes des politiques de NEX. Ces informations ne constituent pas des garanties de rendement futur et comportent des risques et des incertitudes difficiles à prévoir et indépendants de la volonté de la Société. Un certain nombre de facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante de ceux qui sont exprimés. Ces facteurs comprennent notamment ceux énoncés dans d'autres documents publics de la Société. Les lecteurs sont donc avisés de ne pas se fier indûment aux informations prospectives. De plus, ces dernières ne font état que de la situation à la date à laquelle elles ont été formulées, et la Société nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de revoir de telles informations à la suite de quelque événement ou circonstance que ce soit, sauf si la loi sur les valeurs mobilières applicable l'exige.

SOURCE LE CHATEAU INC.

Renseignements: Emilia Di Raddo, CPA, CA, présidente, 514 738-7000; Johnny Del Ciancio, CPA, CA, vice-président, Finances, 514 738-7000; MaisonBrison : Pierre Boucher, 514 731-0000

