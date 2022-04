Le Château annonce la grande relance de son magasin de brique et de mortier, et le lancement de sa collection printemps/été 2022 en ligne et dans 37 magasins Suzy Shier à travers le Canada.

Cette collection composée de robes, d'accessoires de la fameuse sélection de chaussures sera disponible en ligne à partir du 12 avril, ainsi que dans 37 magasins Suzy Shier au concept nouveau dès le 21 avril à travers le pays. Ce nouveau concept Suzy / Le Château offrira une expérience des plus novatrice et excitante du brique et mortier à sa clientèle. Ici, Suzy offre la mode la plus actuelle, que ce soit pour les fins de semaine, le travail et le jour, tandis que Le Château réserve ce qu'il y a de mieux pour les soirées ; avec une fabuleuse sélection de robes, de chaussures et d'accessoires. Suzy le jour, Le Chateau la nuit !

La collection printemps/été 2022 de Le Château marque le premier lancement complet depuis le retour de la marque sur la scène de la mode. Celle-ci vient affirmer son titre de créatrice de robes, avec des styles, des imprimés et des silhouettes crées pour chaque occasion. Les inspirations sont nombreuses cette saison: beauté subtile, jardins romantiques, fleurs féminines, tissus vaporeux aux couleurs pastel, découpes audacieuses, sequins, paillettes. Tout pour se démarquer à chaque événement : bals de fin d'année, mariages, ou soirée urbaine inoubliable. Avec des robes et des combinaisons aux couleurs et silhouettes époustouflantes la marque se veut la destination de choix pour les tenues de grandes occasions.

La collection printemps / été 2022, c'est aussi le retour de superbes chaussures, des pochettes de soirée assorties et des accessoires, en ligne et en magasin. Une fine sélectionnée de blazers, de pantalons, de chemises et de cravates pour hommes sera disponible exclusivement en ligne, juste à temps pour la saison des bals de fin d'année et des mariages.

« Aussi fiers que nous soyons de notre site en ligne, nous sommes également ravis d'être de retour dans les magasins », affirme Franco Rocchi, ancien directeur de Le Château et désormais directeur du marketing du groupe Suzy / Le Château. « La marque est née dans les magasins brick-and-mortar et nous ne pourrions être plus heureux de rejoindre la communauté des détaillants dans les centres d'achats. Nous sommes également fiers de rejoindre notre marque sœur Suzy dans des magasins offrant désormais un service complet à notre clientèle : vêtements de jour et de travail chez Suzy, et tout ce qu'il vous faut pour une soirée ou un événement spécial. Il y aura aussi le retour de la tant aimée collection de chaussures et l'arrivée de vêtements pour hommes en ligne ! Le Château et Suzy forment la nouvelle puissance de la mode canadienne ! »

Le Château vise à rendre les occasions spéciales encore plus belles et mémorables, en proposant le même style contemporain à des prix incroyables pour tous. Sous une nouvelle propriété canadienne, la collection printemps/été 2022 sera en vente sur le site lechateau.com et dans 37 magasins Suzy Shier sélectionnés au Canada à compter du 21 avril 2022. Les robes Le Château seront également disponibles sur le Marché HBC à partir du 12 avril 2022. L'accès à la boutique sera donc plus facile que jamais. Les magasins sont situés à Vancouver, Kelowna, Edmonton, Calgary, Fort McMurray, Red Deer, Saskatoon, Toronto, Brampton, Windsor, Burlington, London, Waterloo, Oshawa, Cambridge, North Bay, Ottawa, Montréal, Rosemère, Chicoutimi, Québec, Saint-Jérôme, Drummondville, Saint-Jean de Terre-Neuve et Moncton.

À PROPOS DE LE CH Â TEAU

Première destination de robes au Canada. Chef de file des tendances. Spécialiste du style et référence emblématique de la mode depuis 60 ans au Canada. Le Château a acquis la réputation de maître de la couture grâce à ses robes sublimes. Qu'il s'agisse d'un bal de fin d'année, d'un mariage, d'une soirée tête-à-tête, d'une réception en plein air ou toute fête à célébrer, Le Château offre une grande et magnifique sélection de robes pour tous ces événements mémorables ! Ses créateurs inspirés par le monde de la mode et le style canadien proposent les modèles tendance les plus prisés - ainsi que des chaussures et des accessoires pour compléter le look ! En ligne, et dans près de 40 magasins dans tout le pays.

À PROPOS DE SUZY SHIER

Ce n'est plus un secret. Depuis 1966, notre mission est d'offrir les dernières tendances de la mode à des prix exceptionnels.

Des vêtements de travail aux tenues décontractées en passant par les vêtements de fin de semaine, Suzy offre des styles de toutes les formes et de toutes les tailles, parce que chaque femme mérite de se sentir aussi fabuleuse qu'elle l'est. Dans les coulisses, des trouvailles uniques et polyvalentes ont été minutieusement sélectionnées pour garnir la garde-robe féminine.

Suzy est la destination de choix pour la femme moderne qui aime la mode sans se laisser dominer par celle-ci ; qui souhaite paraitre chic sans se ruiner ; qui veut bouger librement dans des vêtements chics et agréables à porter. Avec 115 magasins et une boutique en ligne ouverte 24 h/24, 7 j/7, Suzy Shier détient le secret de mode le mieux gardé au Canada (mais nous préférons garder cela pour nous).

À PROPOS DE LA MAISON DE MODE SUZY SHIER/LE CH Â TEAU

Le partenariat entre les deux marques de renom offre du style pour tous les besoins, tous les goûts et toutes les occasions, et ce de la tête aux pieds ! La mode reste au cœur des deux sociétés, qui s'engagent à offrir les tendances populaires les plus actuelles dans le monde - avec la touche canadienne, bien sûr ! Et les prix ? Ils sont imbattables. Suzy le jour ; Le Château la nuit. Toutes les pépites de la mode sont ici !

