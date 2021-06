MONTRÉAL, QC, le 25 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le Château Inc. (NEX: CTU.H) (« Le Château » ou la « Société ») annonce que, dans le cadre de ses procédures de protection contre les créanciers en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (la « LACC ») et de son processus de sollicitation de vente déjà annoncé, la Société et sa filiale, Château Stores Inc., ont obtenu auprès de la Cour supérieure du Québec (Chambre commerciale) (la « Cour ») le 22 juin 2021, l'autorisation de conclure la vente de la totalité de leur propriété intellectuelle ainsi que de certains autres actifs en faveur de Suzy's Inc. (« Suzy's ») aux termes d'une convention d'achat d'actifs (la « CAA ») conclue entre la Société, Château Stores Inc. et Suzy's le 18 juin 2021 (la « transaction »). Par conséquent, la Société et Château Stores Inc. ont conclu la transaction aujourd'hui.

Le produit net tiré de la transaction fait l'objet d'un rapport du contrôleur nommé par la Cour, soit PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., (le « contrôleur »), et sera utilisé ou libéré conformément aux ordonnances actuelles de la Cour et à toute autre ordonnance de la Cour qui pourrait être accordée.

Après la réalisation de la transaction, tous les administrateurs et membres de la haute direction de Le Château et de Château Stores Inc. ont démissionné avec prise d'effet à la clôture. La Société souhaite remercier chacun d'entre eux pour la façon dont ils ont guidé la Société pendant cette transition très difficile.

Une copie de la CAA est disponible sous le profil de la Société sur SEDAR au www.sedar.ca et est également disponible, ainsi que des renseignements supplémentaires concernant les procédures en vertu de la LACC, sur le site Web du contrôleur au https://www.pwc.com/ca/fr/services/insolvency-assignments/le-chateau.html. Les lecteurs sont priés de consulter le texte intégral de tous les documents disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR et sur le site Web du contrôleur pour obtenir de plus amples renseignements.

Profil

Le Château est un fabricant et détaillant canadien spécialisé de vêtements, chaussures et accessoires exclusifs destinés aux femmes et aux hommes modernes soucieux de la mode.

Suzy's est un détaillant canadien de mode féminine qui compte plus de 130 magasins au Canada et qui se spécialise dans les vêtements, les chaussures et les accessoires pour femmes à des prix irrésistibles.

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse peut contenir des informations prospectives portant sur la Société ou sur l'environnement dans lequel elle évolue qui sont fondées sur les attentes, les estimations et les prévisions raisonnables de la Société. Ces informations ne constituent pas des garanties de rendement futur et comportent des risques et des incertitudes difficiles à prévoir et indépendants de la volonté de la Société. Un certain nombre de facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante de ceux qui sont exprimés. Ces facteurs comprennent notamment ceux énoncés dans d'autres documents publics de la Société. Les lecteurs sont donc avisés de ne pas se fier indûment aux informations prospectives. De plus, ces dernières ne font état que de la situation à la date à laquelle elles ont été formulées, et la Société nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de revoir de telles informations à la suite de quelque événement ou circonstance que ce soit, sauf si la loi sur les valeurs mobilières applicable l'exige.

Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles comprennent, entre autres : les risques et les incertitudes liés à la procédure en cours en vertu de la LACC, au processus de liquidation, aux crises de santé publique et au ralentissement économique, les risques d'illiquidité, la conjoncture économique générale et les incertitudes habituelles liées aux affaires. La liste des facteurs de risque qui précède n'est pas exhaustive. Les risques et les incertitudes auxquels la Société est confrontée sont sensiblement les mêmes que ceux décrits dans son rapport de gestion annuel pour l'exercice clos le 25 janvier 2020.

SOURCE LE CHATEAU INC.

Renseignements: Emilia Di Raddo, CPA, CA, présidente, 514 738-7000; Johnny Del Ciancio, CPA, CA, vice-président, Finances, 514 738-7000; MaisonBrison: Pierre Boucher, 514 731-0000

Liens connexes

http://www.lechateau.com/