MONTRÉAL, le 17 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le Château Inc. (NEX : CTU.H) (« Le Château » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui avoir apporté d'importants changements au conseil d'administration et à la haute direction de la Société. Jane Silverstone Segal et Herschel Segal ont tous deux démissionné à titre d'administrateurs de la Société avec effet le 16 décembre 2020. Jane Silverstone Segal a également cessé d'être présidente du conseil et chef de la direction de la Société le 26 octobre 2020. La Société souhaite les remercier pour leurs contributions, leurs efforts, leurs services et leur dévouement envers la Société au cours des années.

Le Château est un fabricant et détaillant canadien spécialisé de vêtements, chaussures et accessoires exclusifs destinés aux femmes et aux hommes modernes soucieux de la mode. Son réseau étendu comporte 121 emplacements de premier choix au Canada ainsi qu'une plateforme de commerce en ligne au Canada et aux États-Unis.

