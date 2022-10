Le Changement nous habite! Habitat pour l'humanité dévoile le nouveau nom de ses magasins.

MONTRÉAL, le 18 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Habitat pour l'humanité Québec présente le nouveau nom de ses magasins. Joueur important de l'économie circulaire dans le secteur de la construction, de la rénovation et de la décoration, Habitat pour l'humanité Québec a pris la décision de donner un nouveau nom francophone à ses magasins afin d'accentuer sa croissance et accroître l'association de ses magasins à sa mission. « La mission première d'Habitat pour l'humanité étant de changer la vie des familles à revenu modeste en leur permettant d'accéder à la propriété » affirme la directrice générale d'Habitat pour l'humanité, Shirlane Day.

La mission de ses magasins est de donner une seconde vie aux différents matériaux, meubles et autres, non utilisés, au profit des familles dans le besoin. Ainsi afin d'avoir un nom en adéquation avec cette mission, les ReStore s'appelleront dorénavant Magasin Habitat pour l'humanité. Ce sera également l'occasion de dévoiler les nouveaux objectifs de développement de l'organisme en matière de logements abordables au Québec. Notamment, le Fonds humanité, mis sur pied en septembre, qui a pour but d'amasser 5,3 M$ afin de loger 22 nouvelles familles d'ici 2026. « Dans le contexte actuel, le logement abordable est un enjeu de premier plan pour notre société et Habitat pour l'humanité souhaite jouer un rôle prépondérant en contribuant à favoriser l'accès à la propriété » mentionne Claire Boulanger, présidente du conseil d'administration d'Habitat pour l'humanité Québec.

Différents partenaires et élus seront présents lors de cet événement.

À propos d'Habitat pour l'humanité Québec

Habitat pour l'humanité Québec, est un organisme de bienfaisance affilié à Habitat for Humanity Canada (HHC). C'est un organisme sans but lucratif qui vise à offrir à chacun un logis adéquat. Cette organisation mise sur les efforts combinés des bénévoles et des partenaires pour construire des maisons qui facilitent l'accès à la propriété aux familles à revenu modeste.

www.quebec.habitat.ca

