BERLIN, le 7 juill. 2023 /CNW/ - Thunderpick , la principale plateforme de pari cryptographique en ligne créée par les amateurs de sport électronique pour les amateurs de sport électronique, annonce aujourd'hui la première liste d'équipes qui se sont engagées dans le Championnat du monde Thunderpick CS:GO 2023 à partir du 10 juillet 2023, et dont la finale se tiendra en novembre 2023.

Les équipes confirmées comprennent les meilleures équipes soit : HEROIC, ENCE, Astralis et Complexity, ainsi qu'Evil Geniuses, l'équipe commanditée par Thunderpick. Les huit équipes invitées à la grande finale se mesureront à huit places qui seront comblées par quatre concours de qualification, deux avec des équipes nord-américaines et deux avec des équipes européennes.

« Nous sommes très heureux de confirmer la participation d'équipes aussi bien classées avant notre ronde de qualification du Championnat du monde Thunderpick CS:GO d'Amérique du Nord la semaine prochaine », a affirmé Kelly Sanders, cheffe de la stratégie à Thunderpick. « Ce sera une occasion formidable pour les équipes débordant de potentiel, comme nos partenaires et notre équipe locale Evil Geniuses, de faire face à des légendes d'Amérique du Nord et d'Europe. Cette compétition mettra en vedette certains des meilleurs joueurs de l'histoire, tous en lice pour remporter un prix Bitcoin monumental. »

Le Championnat du monde Thunderpick CS:GO 2023 offre la plus grande masse des lots fournie par une plateforme de paris dans le sport électronique à ce jour. Le prix, payé en bitcoin, est d'une valeur garantie de 600 000 $ US et il se compose de 100 000 $ à répartir entre quatre participants admissibles et de 500 000 $ accordés au gagnant de la grande finale entre les dernières équipes nord-américaines et européennes.

GRID est le fournisseur officiel de services de sport électronique et partenaire de données de l'événement, il offre à Thunderpick sa boîte à outils complète de solutions pour sport électronique. Cette trousse d'outils comprend des outils pour les tournois, des produits de visualisation et une infrastructure de données pour assurer la fluidité des opérations, l'intégrité, la sécurité et la monétisation des événements sur la plateforme de données GRID.

Le tournoi sera diffusé en direct sur Thunderpick.io ainsi que par les médias partenaires participants, dont HLTV et Twitch . On peut trouver des cotes et des spéciaux plus élevés pour le tournoi à Thunderpick.io .

Conçu par des joueurs pour des joueurs, Thunderpick est une plateforme de paris sur le sport électronique de premier choix qui offre une vaste sélection d'événements et de marchés permettant de parier et de regarder des émissions en direct de haute qualité. Grâce à une technologie de pointe, la plateforme cryptographique de Thunderpick offre des solutions de paiement rapides, faciles et sans frais, une importante prime de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs, ainsi que divers cadeaux et concours, ce qui permet d'offrir une valeur électrisante aux joueurs.

