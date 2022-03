Les golfeurs Greg Chalmers, David Hearn et Ted Potter ont également visité le Centro de Lucha Contra la Ceguera du Dr. Zato. Le centre Situé à Verón est le premier et le seul de sa catégorie dans la région orientale de la République dominicaine. Plus de 1 000 patients y ont été traités depuis son inauguration en 2021.

« Grâce au championnat Corales de Puntacana, nous pouvons continuer, pendant quatre autres années, à promouvoir les meilleurs éléments de la République dominicaine et de Punta Cana comme l'une des principales destinations touristiques pour le golf des Caraïbes. Mais ce partenariat nous aide surtout à réaliser notre rêve de renforcer l'autonomie de la collectivité et de favoriser sa croissance grâce à nos programmes sociaux et environnementaux », a déclaré Frank Elías Rainieri, président et chef de la direction de Grupo Puntacana.

Les profits versés dans le cadre du tournoi ont aidé Grupo Puntacana à mettre sur pied des programmes sociaux et environnementaux, ce qui a permis à plus de 150 000 personnes de recevoir de l'aide médicale et à plus de 7 000 étudiants du secondaire et techniciens d'obtenir leur diplôme d'un centre d'enseignement.

Retombées positives du tournoi de 2021

L'an dernier, le tournoi est passé à l'histoire en tant que premier événement du PGA TOUR à se dérouler à deux occasions au cours de la même saison en plus de 70 ans. L'événement a ainsi généré 4,8 milliards d'impressions dans les médias imprimés nationaux et internationaux et les médias numériques de 153 pays, atteignant un auditoire de 3,4 millions de personnes aux États-Unis et de 2 millions de personnes à l'échelle locale.

