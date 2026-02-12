Alors que l'installation originale de Bruce Munro a déjà attiré 750 000 personnes, le complexe touristique Ayers Rock Resort, au pied d'Uluṟu, dévoile des œuvres d'art, des expériences pour les visiteurs et des collaborations culturelles nouvelles.

SYDNEY, le 12 févr. 2026 /CNW/ - Le Champ de lumière de Bruce Munro, l'une des installations lumineuses à grande échelle les plus reconnaissables au monde, célèbre en 2026 son 10e anniversaire par des événements et des collaborations partout en Australie.

Inauguré en 2016 comme une installation temporaire, le Champ de lumière a depuis accueilli plus de 750 000 visiteurs pour s'établir comme l'œuvre d'art de Munro la plus ancienne. Situé dans le désert près d'Uluṟu, il se compose de 50 000 tiges alimentées par l'énergie solaire, inspirées par les fleurs sauvages indigènes après la pluie et occupant une surface équivalente à sept terrains de football. L'installation est délicatement posée sur la terre Aṉangu, un lieu dont l'importance culturelle remonte à des dizaines de milliers d'années.

Son influence s'étend aujourd'hui partout dans le monde : Le Champ de lumière, au pied d'Uluṟu, a inspiré les installations de Munro à Sensorio (Californie), Longwood Gardens (Pennsylvanie), Freedom Plaza (Manhattan) et Salcombe (Royaume-Uni). Pourtant, Uluṟu reste l'expression la plus originale et la plus durable de ce concept, attirant des publics du monde entier vers le cœur spirituel de l'Australie.

L'Ayers Rock Resort fêtera cet anniversaire par tout un programme d'événements : une nouvelle peinture murale créée conjointement à Melbourne, sur la terre des Wurundjeris, par l'artiste Aṉangu Valerie Brumby et le peintre muraliste Wurundjeri Alex Kerr; des soirées exclusives avec Bruce Munro au Champ de lumière; des séances de questions-réponses gratuites au centre de villégiature; et des menus renouvelés pour des expériences gastronomiques au Champ de lumière, qui mettent en valeur des ingrédients locaux et indigènes provenant de Cooee Native Ingredients Australia, une entreprise appartenant aux Premières Nations.

Matt Cameron-Smith, chef de la direction de Voyages Indigenous Tourism Australia, exploitant de l'Ayers Rock Resort, a déclaré : « L'installation était prévue pour un an; cela fait maintenant dix ans qu'elle est ouverte. Le Champ de lumière est aujourd'hui l'une des expériences les plus appréciées et les plus photographiées d'Australie. Nous sommes incroyablement fiers de voir cette installation fêter ses dix ans en brillant plus que jamais. Cet anniversaire est l'occasion de célébrer les œuvres d'art, le paysage et l'héritage culturel qui font toute la particularité de cet endroit. »

Bruce Munro a ajouté : « Le Champ de lumière est d'abord une réaction personnelle à la beauté et à l'énergie du désert au pied d'Uluṟu. Je n'aurais jamais imaginé qu'il donnerait lieu à une série mondiale d'installations. L'idée est née au pied d'Uluṟu, qui sera toujours le foyer spirituel de l'œuvre d'art. Créer l'installation a été la réalisation d'un rêve, et c'est une joie personnelle de la voir briller encore dans le paysage qui l'a inspirée. »

L'artiste Aṉangu Valerie Brumby a commenté : « Créer cette œuvre, peindre le coucher du soleil sur le Champ de lumière me rend heureuse et fière. C'est bien pour les touristes, et nous faisons une peinture murale pour montrer à tout le monde à quel point c'est beau. »

L'année anniversaire met également en lumière la collection croissante d'expériences immersives proposées par l'Ayers Rock Resort : Wintjiri Wiṟu, une expérience de drones lumineux créée en partenariat avec le peuple Aṉangu, qui partage un chapitre d'une histoire ancienne de création, et Sunrise Journeys, une expérience de laser et de lumière dirigée par des femmes, cocréée par trois artistes Aṉangu.

