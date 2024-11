LE CH ST-FRANÇOIS ŒUVRE À RELOCALISER SES RÉSIDENTS

QUÉBEC, le 13 nov. 2024 /CNW/ - Tout le nécessaire est actuellement fait pour que les résidents du Centre hospitalier St-François (CH St-François) puissent être relocalisés sans écueil et dans les meilleures conditions malgré la fermeture du centre d'hébergement privé conventionné.

« Nous sommes en contact avec le CIUSSS de la Capitale-Nationale pour trouver de nouveaux milieux de vie aux résidents et pour réintégrer les employés dans d'autres ressources. Nous allons nous assurer que la transition se fasse harmonieusement, tout en tenant compte des besoins spécifiques de nos 28 résidents et de nos employés. Les soins et les services sécuritaires seront maintenus tout au long du processus. De plus, nous nous engageons à être transparents et à l'écoute des préoccupations des résidents, de leur famille, et des employés. Nous serons là pour répondre à leurs questionnements », affirme la directrice générale du CH St-François, Mme Diane Girard.

Le CH St-François est géré depuis plus de 30 ans par la famille Girard, mais faute de relève, la vente a été envisagée. Après 3 ans d'efforts soutenus et de multiples démarches auprès d'acquéreurs potentiels de la région qui se sont avérées infructueuses, la difficile décision de procéder à la fermeture de l'établissement s'est imposée.

« La qualité des services et le bien-être de nos résidents ont toujours été au cœur de nos priorités, et ce, malgré la pénurie de main-d'œuvre et l'inflation qui font partie de notre quotidien depuis des années. Nous avons fait des démarches auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux et du CIUSSS de la Capitale-Nationale afin d'établir, en collaboration, un plan de relocalisation. Nous travaillons de concert pour éviter tout bris de service qui affecterait nos résidents. En ce sens, nous poursuivrons activement tous nos efforts dans les prochaines semaines pour que la relocalisation se déroule de manière bienveillante et sécuritaire », ajoute Mme Girard.

Le CH St-François cessera ses activités au plus tard le 31 mars 2025, afin de s'assurer d'une transition harmonieuse.

À propos

Le CH St-François inc. est une entreprise familiale située au cœur de la basse ville de Québec, dans le secteur Limoilou. Le centre était à l'origine, une maison de chambre et pension. En août 1962, il est devenu un hôpital de soins prolongés privé conventionné de 28 lits. À l'automne 1991, l'établissement a été acquis par M. Yvan Girard dont la relève a assuré la pérennité de l'offre de service jusqu'à ce jour.

