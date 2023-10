Le CF Carrefour Laval lance de nouvelles expériences interactives pour bonifier l'expérience de magasinage pour ses clients

LAVAL, QC, le 19 oct. 2023 /CNW/ - En prévision de la grande période de magasinage des fêtes, CF Carrefour Laval a le plaisir d'annoncer le lancement de deux nouvelles expériences interactives qui raviront et divertiront les visiteurs.

La magie des monarques (Groupe CNW/Corporation Cadillac Fairview limitée) Marche Marche Danse (Groupe CNW/Corporation Cadillac Fairview limitée)

Le jardin emblématique du CF Carrefour Laval a été transformé pour la saison d'automne avec l'ajout d'une exposition artistique unique intitulée La magie des monarques. Les visiteurs sont invités à découvrir cette installation interactive ludique où les papillons suivent gracieusement les mouvements des invités. Cette expérience est disponible pendant toute la période des fêtes, offrant une toile de fond parfaite pour de belles photos, et évoluera de manière thématique au fil des saisons pour apporter encore plus de magie hivernale à la propriété.

La deuxième expérience interactive s'intitule Marche Marche Danse et est disponible jusqu'au 5 novembre. Cette charmante activation musicale invite les visiteurs à marcher et à danser tout en créant leurs propres mélodies. Située dans la zone commune près de Simons, les visiteurs sont encouragés à marcher, sauter, rouler ou danser sur des lignes pour déclencher des notes de musique comme sur un piano.

"À CF Carrefour Laval, nous nous efforçons de créer des expériences mémorables pour tous nos invités et nous espérons que ces nouvelles activités interactives susciteront l'intérêt de nos visiteurs tout en stimulant la créativité et la joie dans notre communauté", a déclaré Sébastien Perron, directeur général de CF Carrefour Laval.

Les visiteurs sont encouragés à visiter la page de l'événement de CF Carrefour Laval pour en savoir plus sur ces expériences.

