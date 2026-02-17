Le Cercle des ambassadeurs de Québec souligne ses 30 ans lors de la soirée Hommage aux ambassadeurs 2026

QUÉBEC, le 17 févr. 2026 /CNW/ - Lors de la soirée Hommage aux ambassadeurs, qui a eu lieu le 12 février 2026 au Centre des congrès de Québec, le Cercle des ambassadeurs de Québec a souligné ses 30 ans de contribution au tourisme d'affaires de la capitale, en présence de la ministre du Tourisme, madame Amélie Dionne, du maire de Québec, monsieur Bruno Marchand, des membres fondateurs du Cercle, des ambassadeurs et de la communauté d'affaires.

L'impact du Cercle depuis 1995

Lauréats du prix Événement de l'année 2025 (crédit photo : Frédéric Lavoie) (Groupe CNW/Cercle des ambassadeurs de Québec)

Depuis sa fondation en 1995 par le Centre des congrès de Québec, Destination Québec cité et la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, l'apport du Cercle est majeur pour Québec. En quelques chiffres, cela représente :

L'implication bénévole de 350 ambassadeurs engagés;

engagés; L'organisation de 320 congrès internationaux dans des établissements de Québec;

dans des établissements de Québec; Environ 250 M$ en retombées économiques générées pour la région, dont : 169 M$ pour des événements tenus au Centre des congrès de Québec; 81 M$ pour des événements tenus dans les hôtels ou à l'Université Laval.

générées pour la région, dont :

Aujourd'hui, près de 200 personnes d'influence composent les rangs du Cercle. Un engagement remarquable qui mérite d'être souligné.

« Les efforts et l'influence des ambassadeurs du Cercle positionnent notre destination comme un carrefour incontournable pour la tenue de congrès internationaux. Leur travail déterminant se traduit par des centaines de congrès accueillis au fil des 30 dernières années, qui permettent de générer des retombées non seulement économiques, mais aussi sociales, académiques et culturelles, en plus de faire avancer la science et les industries clés de Québec. »

- Caroline Lepage, présidente-directrice générale du Centre des congrès de Québec

« Quand on parle du Cercle des ambassadeurs de Québec, on ne parle pas seulement d'une structure ou d'un programme. On parle avant tout de personnes. De femmes et d'hommes passionnés, fiers d'accueillir le monde à Québec et de faire rayonner leur ville, leurs milieux et leurs expertises. Certains l'ont fait à plusieurs reprises, avec la même énergie, la même conviction et un profond attachement à Québec. Cet engagement est remarquable et mérite d'être souligné. »

- Amélie Dionne, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région du Bas-St-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata-Les Basques

Lauréats de l'année 2025

Lors de la soirée Hommage, le Cercle a également mis en lumière l'apport de 12 ambassadeurs et ambassadrices qui, parallèlement à leurs activités professionnelles, ont contribué au rayonnement de la capitale en organisant un congrès international à Québec en 2025 :

Sylvie Parent (Université Laval, Faculté des sciences de l'éducation)

Ambassadrice de l'année 2025

1 er Congrès international sur la recherche en sport sécuritaire 2025

Centre des congrès de Québec, juin 2025





Événement de l'année 2025

15 th International Donor Registry Conference Joint with Cell Therapy Transplant Canada Annual Conference

Centre des congrès de Québec, mai 2025





Conférence ACPSER / ICTCT 2025 sur la sécurité routière

Centre des congrès de Québec, mai 2025





Congrès international AFINET Addiction and the Family Int'l Network

Université Laval, mai 2025





HVTT 18 : Trucking Toward S2Mart Transport

Université Laval, juin 2025





8 e congrès biennal de la Société nord-américaine d'endocrinologie comparée (NASCE)

Centre des congrès de Québec, juin 2025





48th Larval Fish Conference

Hôtel Le Concorde, juin 2025





SilviLaser 2025

Centre des congrès de Québec, septembre 2025





Colloque francophone pour les troubles de la personnalité

Centre des congrès de Québec, octobre 2025





International Topical Meeting on Microwave Photonics

Centre des congrès de Québec, octobre 2025





Ambassadrice d'honneur 2025

À propos des prix remis lors de la Soirée Hommage aux ambassadeurs

Le prix Ambassadeur(-drice) de l'année vise à reconnaître l'effort exceptionnel d'un membre ambassadeur qui, par son implication, sa persévérance et sa ténacité, a contribué de façon remarquable à mettre la région de Québec en valeur en tant que destination d'affaires.

Le prix Événement de l'année honore le travail extraordinaire d'un membre ambassadeur responsable de la tenue de l'événement international ayant généré le plus de retombées touristiques dans la région de Québec au cours de l'année.

Le prix Ambassadeur(-drice) d'honneur souligne une personne dont l'engagement soutenu, le leadership et l'influence ont contribué de façon déterminante au rayonnement de Québec comme destination de tourisme d'affaires, ici comme à l'international.

À propos des ambassadeurs et ambassadrices du Cercle

Les membres du Cercle sont des gens d'affaires ainsi que des professeurs-chercheurs issus des différents départements universitaires et des centres de recherche affiliés. Pour joindre le Cercle, ils doivent d'abord proposer un projet de congrès international ou nord-américain viable devant se tenir à Québec. Les délégués commerciaux du Centre des congrès de Québec ou de Québec Destination affaires les accompagnent ensuite dans la préparation et la présentation d'une candidature ainsi que dans la planification, la conception et l'organisation de leur congrès.

À propos du Cercle des ambassadeurs de Québec

Guichet unique en services-conseils, le Cercle des ambassadeurs de Québec soutient et accompagne des experts et leaders locaux dans leurs démarches pour organiser un congrès international à Québec en offrant des outils, des ressources et des programmes d'appui financier. Il constitue un réseau d'ambassadeurs influents et dynamiques qui ont organisé un congrès ou ont un projet viable en cours.

