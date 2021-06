Le CEPN se mobilise pour faire bouger les jeunes en contexte de pandémie

WENDAKE, QC, le 7 juin 2021 /CNW Telbec/ - Non content d'annuler la 13e édition de ses Jeux interscolaires en 2020, qui devait rassembler plus de 900 jeunes des Premières Nations du Québec, le Conseil en Éducation des Premières Nations (CEPN) a décidé de se tourner vers une solution de remplacement afin de faire bouger les jeunes tout en respectant les normes de sécurité en contexte de crise sanitaire.

C'est de cette démarche proactive du CEPN qu'est né le Défi des ancêtres, une course à obstacles mobile permettant de vivre une compétition sportive au sein même des communautés tout en observant les recommandations émises par la Santé publique.

« Je crois fermement que l'assiduité et la rigueur cognitive tout au long de la journée passent par des élèves en forme et en santé, et fiers de leurs réalisations. Le CEPN continue de multiplier les initiatives qui assurent un apprentissage scolaire tout au long de leur vie », a affirmé Denis Gros-Louis, directeur du CEPN.

Le Défi des ancêtres, conçu en collaboration avec l'athlète Pekuakamiulnu David Gill, se veut une course à obstacles qui rappelle les chemins parcourus par nos aînés sur le territoire. Une importance particulière a été accordée à l'adaptabilité du parcours afin que tous les jeunes puissent relever le Défi, peu importe leur niveau athlétique.

« Je me sens choyé de collaborer avec le CEPN pour ce projet qui, d'après moi, stimulera le dépassement scolaire et sportif pendant de nombreuses années », a ajouté David Gill, Innu et concepteur du projet.

Le coup d'envoi a eu lieu à l'école Wahta' de Wendake, le 17 mai dernier, dans le respect des bulles-classes. L'événement nomade a poursuivi sa tournée à Kanesatake, avant de se rendre à Wemotaci, dans une formule dynamique et sécuritaire pour le plus grand plaisir de tous.

Le prochain arrêt du Défi des ancêtres se fera à Mashteuiatsh du 8 au 10 juin prochains. Pour toute demande d'entrevue ou de prise d'images, veuillez contacter Mme Eve Bastien à l'adresse [email protected].

Du 14 au 18 juin, Kahnawake accueillera à son tour le Défi des ancêtres, qui visitera ensuite plus de 15 autres communautés d'ici la fin de 2021. Pour en savoir davantage, rendez-vous au www.defidesancetres.com.

Cette 1re édition est rendue possible grâce à l'engagement du personnel scolaire, à l'appui financier de nos principaux partenaires, soit la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, ainsi que Services aux Autochtones Canada, et à la générosité des commanditaires, qui comptent notamment RBA Groupe financier, Référence Systèmes et le Groupe RDL Québec inc. Nous les remercions infiniment d'encourager les jeunes athlètes des Premières Nations.

Le CEPN est un organisme qui œuvre depuis plus de 35 ans dans la réalisation du droit des Premières Nations d'exercer leur pleine compétence en matière d'éducation grâce à la mise en place d'un système d'éducation complet, doté de ressources adéquates, conçu et géré selon leurs valeurs et leurs cultures. Pour plus d'information, visitez son site Internet au www.cepn-fnec.com.

