Les projets visent à mettre à l'essai des services globaux destinés aux utilisateurs d'une banque alimentaire, à étendre un modèle de cartes d'épicerie et à financer des mesures renforçant l'avancement de la gouvernance alimentaire dans des collectivités des Premières Nations

MISSISSAUGA, ON, le 28 avril 2022 /CNW/ - (TSX: MFI) Le Centre d'action de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire (le « Centre ») a annoncé aujourd'hui des engagements d'une valeur de plus de 800 000 $ dans le cadre de partenariats avec trois organismes luttant contre l'insécurité alimentaire dans différentes régions du Canada.

La Banque d'alimentation d'Ottawa se servira des conclusions d'un projet de recherche financé par le Centre pour mettre à l'essai et étendre des services de soutien globaux offerts aux utilisateurs de la banque alimentaire. Ce soutien comprend des services d'emploi, des soins en santé mentale, des mesures d'aide financière et de la formation axée sur la langue. Le Carrefour solidaire Centre communautaire d'alimentation (« Carrefour solidaire CCA ») étendra le programme de la Carte proximité à Montréal. Ce programme vise à accroître l'abordabilité des aliments frais et préparés grâce à des cartes sur lesquelles un montant est déposé périodiquement. L'organisme Northern Manitoba Food, Culture, and Community Collaborative (« NMFCCC ») fournira des subventions accrues à ses partenaires locaux et communautaires au Manitoba, en plus de soutenir la mise en commun des apprentissages et d'effectuer de la planification communautaire et stratégique.

« Ces nouveaux investissements dans des projets couvrent un éventail de mesures de soutien destinées aux personnes qui vivent de l'insécurité alimentaire au Canada, affirme Sarah Stern, responsable du Centre. « Nous sommes honorés de nous associer à ces organismes pour répondre aux besoins immédiats des personnes en situation d'insécurité alimentaire et pour apprendre comment effectuer des changements à plus long terme. Dans un premier temps, nous continuons à plaider pour que le gouvernement fédéral fixe un objectif de réduction de l'insécurité alimentaire d'au moins 50 % d'ici 2030.»

« Les gens qui utilisent les banques alimentaires doivent recevoir de l'aide pour régler les principales situations qui les ont menés à la banque alimentaire en premier lieu, indique Rachael Wilson, présidente-directrice générale de la Banque d'alimentation d'Ottawa. Grâce au soutien du Centre, nous apprendrons comment fournir cette aide dans tout le réseau de la Banque d'alimentation d'Ottawa. Nous pourrons aussi nous adresser aux utilisateurs et aux partenaires communautaires là où ils en sont. »

« Après avoir mis à l'essai le modèle de la Carte proximité, nous sommes heureux d'étendre le programme grâce à l'appui du Centre et d'offrir à plus de familles le moyen de se procurer des fruits et des légumes plus dignement, déclare Marie-Claude Morin Ouellet, co-directrice générale, Carrefour Solidaire CCA. Nous savons que le principal facteur prédictif de l'insécurité alimentaire est l'insuffisance du revenu. Les cartes ne remplacent pas un changement de politiques, mais elles représentent un pas dans la bonne direction ».

« Le soutien continu du Centre aidera des collectivités du Nord du Manitoba à renforcer la sécurité et la souveraineté alimentaires dans leurs régions, indique Julie Price de l'organisme NMFCCC. Ces retombées découlent non seulement des subventions, mais aussi de la mise en commun des apprentissages entre les donateurs, les conseillers de l'organisme, les membres de la collectivité et le personnel. »

Ces nouveaux projets portent à près de 9 millions de dollars les engagements sous forme de subventions du Centre depuis sa création à la fin de 2016. En plus de ce soutien, le Centre prône la mise en place de politiques publiques cruciales et investit dans la recherche qui accroît la capacité des gens et des collectivités à atteindre la sécurité alimentaire. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le travail du Centre, consultez le www.feedopportunity.com.

À propos de la Banque d'alimentation d' Ottawa

La Banque d'alimentation d'Ottawa est le principal fournisseur de produits alimentaires d'urgence dans la région de la capitale nationale. Par l'entremise d'un réseau de 112 programmes alimentaires communautaires, elle fournit des aliments et du soutien à des dizaines de milliers de personnes par mois, dont 36 % sont des enfants. Grâce à la contribution de la collectivité, de 12 à 14 tonnes de nourriture fraîche sont distribuées quotidiennement à partir de son entrepôt, du lundi au vendredi. Pour en savoir davantage sur la Banque d'alimentation d'Ottawa et sur ce que vous pouvez faire pour aider à fournir des aliments sains, accessibles et durables aux personnes qui en ont besoin, visitez le site www.ottawafoodbank.ca/fr/.

À propos du Carrefour Solidaire

Le Carrefour Solidaire œuvre à favoriser la sécurité alimentaire des résidents de Montréal, en centrant son travail sur les valeurs communes que sont l'inclusion sociale, le bien-être, l'éducation populaire, la saine alimentation et le pouvoir d'agir. L'organisme compte plus de 500 membres actifs et sa vision consiste à créer une collectivité enrichissante où tous ont accès à des aliments sains et où règne la solidarité. Le Carrefour solidaire Centre communautaire d'alimentation est un site partenaire de Centres communautaires d'alimentation du Canada, un organisme national à but non lucratif qui œuvre pour s'attaquer aux causes profondes de l'insécurité alimentaire. Pour en savoir plus sur le Carrefour Solidaire, visitez le site https://www.carrefoursolidaire.org.

À propos de Northern Manitoba Food, Culture, and Community Collaborative

Northern Manitoba Food, Culture and Community Collaborative (NMFCCC) est le fruit d'une collaboration entre des gens de collectivités du Nord, des conseillers, des donateurs et des organismes. Ceux-ci travaillent de concert pour bâtir des milieux sains et dynamiques dans le Nord du Manitoba en améliorant l'accès aux aliments sains et en renforçant la résilience économique locale. Jardins et fermes de quartier, programmes de production d'aliments sauvages, ruches, coopératives de pêche et serres : voilà seulement quelques-uns des moyens par lesquels les habitants du Nord misent sur l'alimentation pour dynamiser leur collectivité, améliorer la santé des gens, créer des débouchés pour les jeunes et renforcer les économies locales. Pour obtenir de plus amples renseignements sur NMFCCC, visitez le site http://www.nmfccc.ca/.

À propos du Centre d'action de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire (www.feedopportunity.com)

Le Centre d'action de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire, un organisme de bienfaisance national, s'est engagé à collaborer avec des parties prenantes pour réduire de 50 % l'insécurité alimentaire au Canada d'ici 2030. Il prône la mise en place de solutions stratégiques structurelles et investit dans le renforcement des connaissances et les programmes qui aident les gens et les collectivités à atteindre une sécurité alimentaire durable. Le Centre a été créé en 2016 et est dirigé par un conseil d'administration comprenant quatre experts indépendants.

