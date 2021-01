Le Centre Jeunesse Unie, une maison de jeune à l'avant-garde de la protection contre le COVID-19

MONTRÉAL, le 6 janv. 2021 /CNW Telbec/ - À un moment où tous se disent qu'il faut absolument faire quelque chose pour limiter la contamination par les aérosols, l'équipe du Centre Jeunesse Unie (la maison des jeunes de Parc-Extension) n'a pas attendu d'avoir l'avis unanime des scientifiques avant d'agir. Dès que le risque a été mentionné en novembre, nous avons planifié des moyens pour les réduire. La santé des jeunes et de leur famille est trop importante pour être dans l'attente.

C'est pourquoi, depuis sa réouverture en juillet 2020, le Centre Jeunesse Unie a mis en place une série de mesure innovante et efficace pour diminuer les possibilités de contagions. Toute la gamme connue des mesures est en place, mais trois mesures se distinguent des autres - lavage quotidien de masque maison fourni aux jeunes, création d'un protocole sanitaire complet révisé par le personnel de la Santé publique et création avec de petits moyens financiers d'un système d'aération du Centre permettant de changer l'air 5 fois par heure conçu par un ingénieur dans le domaine de l'aération retraité et bénévole auprès des jeunes à l'aide aux devoirs…

Au Centre Jeunesse Unie, la sécurité des jeunes est notre priorité. Ce système d'aération (avec tous les autres moyens mis en place) permettra de réduire les possibilités de contamination. Dans un quartier démuni comme Parc-Extension, il est important de tout faire pour préserver la santé de la population sans attendre. Toutes ces mesures sont en place et permettront de recevoir les jeunes dès que la Santé publique le permettra.

SOURCE Centre Communautaire Jeunesse Unie

Renseignements: Source : Richard Vachon, directeur général, Centre Jeunesse Unie, [email protected], 514-872-0294 (en soirée, 514-521-9674)