Le Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) et Allied deviennent partenaires dans le déploiement du Quartier de l'innovation en santé (QIS)

MONTRÉAL, le 10 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) et le Fonds de placement immobilier Allied sont heureux d'annoncer leur partenariat dans le cadre du projet de la Place Gare Viger afin d'y développer le Quartier de l'innovation en santé (QIS). Ce nouvel immeuble de bureaux de 146,000 pieds carrés, situé au 700, rue Saint-Hubert, à proximité du CHUM, est disponible pour des entreprises de tailles variables œuvrant dans le domaine des sciences de la vie et de l'IA appliquée à la santé.

Le QIS est une personne morale sans but lucratif qui a pour objectif de rassembler divers intervenants autour d'un projet de laboratoire vivant afin de développer et de créer de la richesse économique et sociale. Cette synergie permet de créer une communauté d'innovation entre des institutions hospitalières et de santé, des partenaires privés, des universités incluant des patients et des citoyens pour apporter des solutions nouvelles afin d'améliorer le système de santé existant et repenser la santé du futur.

Cette alliance permet d'offrir à de nombreuses entreprises de louer des espaces et de bénéficier d'une communauté d'innovation animée par l'équipe dédiée du QIS.

À propos du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM)

Le Centre hospitalier de l'Université de Montréal est un hôpital innovant au service des patients et de la population du Québec. Le CHUM adopte une approche intégrée de la santé et de la population qui s'exprime dans tous les aspects de sa mission, soit de soins, d'enseignement, de recherche, de gestion et d'innovation, ainsi qu'en partenariat avec le patient et le citoyen (SERGIP). Pour atteindre cet objectif d'amélioration continue de la santé de la population, une prise en charge des trajectoires de soins et de vie des patients a été mise en place en utilisant des données analysées par l'intelligence artificielle provenant d'informations génétiques et environnementales. En collaboration avec les autres intervenants du réseau de la santé et des services sociaux, le CHUM offre les meilleurs soins spécialisés et surspécialisés basés sur des connaissances scientifiques sans cesse mises à jour. chumontreal.qc.ca

À propos de Allied

Allied est un développeur et opérateur de bureaux urbains d'exception dans les principales villes canadiennes. Allied a pour mission d'offrir aux entreprises axées sur le savoir des environnements physiques et des centres de données urbains qui s'inscrivent dans une approche durable favorisant le bien-être humain, la créativité, la connectivité et la diversité. Allied a comme vision d'apporter une contribution permanente aux villes et aux cultures qui élève et inspire le caractère humaniste de chacun d'entre nous. Allied a fait part de son intention de servir les utilisateurs de la biotechnologie et des sciences de la vie en août 2021 dans le cadre de son acquisition de l'édifice à bureau situé à la Place Gare Viger à Montréal.

