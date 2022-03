Ukrainiens de plus de 40 ans

MONTRÉAL, le 28 mars 2022 /CNW/ - Sensible aux causes humanitaires, de par l'implication depuis plus de 35 ans de son directeur général, ex-président et membre honoraire à vie de l'Association canadienne pour les Nations-Unies (ACNU) de l'ONU, le Centre Eurêka vient d'opter pour une initiative particulière visant à prendre charge d'un programme d'intégration en emploi, à Montréal, d'une éventuelle première cohorte de réfugié.e.s ukrainiens de plus de 40 ans que pourrait accueillir le Canada dans la foulée de la guerre en Ukraine.

« Nous ne pouvons demeurer insensible face au sort tragique de ces personnes qui devront se rebâtir une autre vie, contre toute attente, dans un pays autre que le leur » a dit aujourd'hui le directeur général du Centre Eurêka, monsieur Paul Gagner, qui est actif depuis 1987 à titre de membre du conseil d'administration au sein de l'Association canadienne pour les Nations-Unies (ACNU) qui fait partie de la grande famille de la fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies (WFUNA)et qui a pour but de sensibiliser le public à l'œuvre des Nations-Unies et aux questions internationales névralgiques. Monsieur Gagner a servi en tant que président de l'ACNU - Grand Montréal, membre du comité de direction de l'administration centrale à Ottawa, tout en assumant plusieurs autres fonctions. On lui doit aussi la remise du Prix d'excellence Paul-Gagner-ACNU-Grand Montréal.

Pour ce dernier, Montréal doit donner l'exemple, à raison de plus que Montréal est, notamment, le siège du Secrétariat de la convention des Nations Unies sur la diversité biologique et de l'Institut de statistique de l'UNESCO et que l'ACNU-Grand Montréal est fermement engagée dans la défense des acquis onusiens. Monsieur Gagner a rappelé que depuis les 46 dernières années, le Centre Eurêka avait contribué à la réinsertion en emploi de plus de 22 000 personnes et que 40 % des candidats reçus provenait de pays autres que le Canada. Grâce au Centre Eurêka, ceux-ci ont réussi à retourner à une vie active et renouer avec leur dignité, leur estime, d'eux-mêmes, leur respect et un statut social.

Selon le directeur du Centre Eurêka ce serait-là une contribution humanitaire de premier plan capable de concrétiser une intégration rapide de ces nouveaux citoyens à la vie, la culture et les us et coutumes de la communauté canadienne et québécoise.

« Il y a tout lieu de croire qu'en adaptant quelque peu nos programmes et pratiques, nous serions en mesure de contribuer à redonner une vie normale à ces réfugié.e.s dont les compétences et expériences seraient sûrement très utiles à tous les secteurs de l'industrie et de l'économie » a poursuivi monsieur Gagner en précisant qu'ils et qu'elles pourraient apporter une expertise providentielle pour de nombreux milieux professionnels et autres en proie à une rareté de main d'œuvre qui freine la croissance économique intérieure.

Pour le Centre Eurêka, le passé est garant e l'avenir puisque « 22,5 % de nos cohortes ont pu s'intégrer dans des postes de cadres dans le secteur privé voire public, et/ou institutionnel » a pour sa part précisé madame Hédia Annabi, la Chef d'équipe, mentor et formatrice principale du Centre, avec un ratio de parité homme/femme établi chez Eurêka, à de 51 % et 49 %, de tout temps.

La direction du Centre a conclu en affirmant que l'intégration de réfugié.e.s peut s'avérer une solution gagnant-gagnant sur le plan tant humanitaire qu'économique.

