Le Centre-du-Québec une destination qui gagne à être visitée

PRINCEVILLE, QC, le 11 juill. 2024 /CNW/ - Les vacances viennent tout juste de débuter et Tourisme Centre-du-Québec a une foule de bonnes idées pour bien les occuper. Été après été, la popularité de la région ne cesse de croître. Depuis le début de la saison, plus de 60 000 utilisateurs ont visité notre site web afin de s'inspirer pour leurs séjours ici ! Ces derniers ont même cliqué deux fois plus sur les différents liens qu'à même période l'an dernier. Ces données le démontrent, il y a de l'intérêt pour la région et les gens sont au rendez-vous!

Centre-du-Québec - crédit Alex et MJ on the go (Groupe CNW/Tourisme Centre-du-Québec)

Cette année encore, de belles nouveautés sont à découvrir aux quatre coins de la région. Laissez-nous vous présenter un coup de cœur pour chacune de nos 5 MRC !

Drummondville : Le Village parallèle! « En explorant le village de nuit et entre amis, attendez-vous à l'inattendu. À travers une scénographie multimédia intégrant lumières, sons et projections vidéo, découvrez un univers décalé où l'histoire se transforme, se déforme, et bascule du réel au surréel. Déambulez librement parmi les installations extérieures et préparez-vous à vivre des moments participatifs insolites en visitant les différents portails lumineux. Puis profitez de tout ce que le village propose en mode nocturne en y dégustant une bouchée et un verre en bonne compagnie. » Une expérience signée Moment Factory qu'il vous faut absolument voir!

Arthabaska : Mystérieuse carnivore ! « Le Parc Marie-Victorin ajoute un 7e jardin thématique avec Mystérieuses carnivores, un développement lié aux plantes carnivores. Explorez ce nouvel univers en 3 lieux distincts: la serre accueillant plus de 700 plantes carnivores, le circuit extérieur avec des structures représentant les pièges et l'exposition sur la culture générale entourant les plantes carnivores. »

Nicolet : Route Bleue ! « La MRC de Nicolet - Yamaska est fière d'offrir aux amateurs de sports nautiques six nouveaux circuits certifiés pour les embarcations à pagaie. Ces trajets font partie des circuits de La route bleue de Canot Kayak Québec et offrent des parcours sécuritaires sur les rivières Nicolet et Saint-François. »

L'Érable : Les Jeudis à la marina de Saint-Ferdinand ! « En plein cœur de la municipalité de Saint-Ferdinand , le lac William est pourvu d'une magnifique marina et d'un grand belvédère où on propose de multiples activités et évènements. Du 22 juin au 15 août dès 19h30, on y présente les jeudis en chansons. Ce sont des groupes de musique qui joueront des hommages tous les jeudis de l'été et tout cela GRATUITEMENT. Vous y retrouverez ambiance, nourritures, vente d'alcool, popcorn, microbrasserie et moitié-moitié. »

Bécancour : La buvette rurale ! « En collaboration avec le chef Michaël Corbin Chabot , le Moulin Michel vous présente une nouvelle expérience culinaire. Le mot d'ordre pour les menus : plats simples, rustiques et raffinés, mettant en vedette des saveurs locales, systématiquement avec une proposition d'accord vin-bière-cocktail pour régaler les papilles! Le menu évolue au fil de la saison. Vous êtes invités sur la magnifique terrasse du Moulin Michel pour le brunch et le souper tout l'été. »

Prix Coup de cœur

Parmi toutes ces nouveautés, cette année marque le 25 anniversaire de création de l'association touristique régionale ! Ainsi, cet anniversaire bien spécial sera souligné en grand lors d'un Gala le 7 novembre prochain au Centrexpo de Drummondville. Pour l'occasion, des Prix Distinction seront remis aux entreprises touristiques de notre secteur s'étant démarquées au cours des dernières années. Parmi ces prix, l'un d'entre eux sera décerné par les visiteurs ! Eh oui ! Le Prix coup de cœur sera remis à l'entreprise pour laquelle, une majorité de touristes auront voté lors de leur passage dans la région. Les visiteurs n'auront qu'à balayer le code QR apposé sur l'affiche disposée directement chez l'entreprise pour voter pour leur entreprise chouchou. Un court formulaire permettra de finaliser leur inscription. Les votes seront compilés entre le 21 juin et le 21 septembre 2024. Une belle façon d'offrir une vague d'amour à un établissement du Centre-du-Québec qui contribue à faire de vos vacances ici, un réel succès à chaque visite.

De plus, les répondants courront la chance de gagner une escapade dans la région d'une valeur de plus de 1000$. Une raison de plus pour les vacanciers d'opter pour le Centre-du-Québec comme destination première cet été!

Plus de 240 lieux d'évasion surprenants

Envie de découvrir votre coup de cœur centricois? Pour une foule d'idées d'activités dans la région, commandez votre brochure été-automne 2024 ainsi que votre carte routière et touristique gratuitement et suivez-nous sur nos plateformes sociales en plus de visiter notre site Web : tourismecentreduquebec.com. On se dit à bientôt?

Bien placé pour vous étonner !

À propos de Tourisme Centre-du-Québec

Mandatée par le Ministère du Tourisme, Tourisme Centre-du-Québec agit, depuis 1999, comme interlocuteur régional privilégié en matière de tourisme à titre d'association touristique régionale. Elle a pour mission d'orienter et d'animer l'industrie touristique régionale et de contribuer activement à la prospérité économique régionale en favorisant, de façon coordonnée et intégrée, sa promotion et sa commercialisation, son développement et l'accueil des visiteurs, et ce, dans une perspective de tourisme responsable et durable. L'association touristique régionale regroupe plus de 200 organismes sur le territoire du Centre-du-Québec auprès desquels elle déploie son expertise afin de les accompagner dans leur développement et leur réussite.

