LE SITE DU DERNIER LABORATOIRE DE L'EMBLÉMATIQUE INVENTEUR NIKOLA TESLA

À LA SUITE DE L'INCENDIE, LE CENTRE LANCE UN FONDS D'URGENCE DE 3 MILLIONS DE DOLLARS POUR SA RESTAURATION

SHOREHAM, NEW YORK, 29 novembre 2023 /CNW/ - Le Centre des sciences Tesla à Wardenclyffe (TSCW), le dernier laboratoire du célèbre inventeur Nikola Tesla, a été endommagé par un grave incendie dans l'après-midi du 21 novembre.

Située sur un site de 16,5 acres à Long Island, dans l'État de New York, l'installation, qui compte plusieurs bâtiments et est inscrite au Registre historique national, fait l'objet d'une évaluation approfondie par des ingénieurs et des représentants locaux afin de déterminer l'étendue complète des dommages causés par l'incendie.

Pour aider à couvrir les coûts de remise en état à la suite de l'incendie, le Centre a lancé une campagne internationale sur Indiegogo pour recueillir 3 millions de dollars, intitulée « Mission Rebuild » . (https://igg.me/at/MissionRebuildTSCW)

Plus de 100 pompiers, provenant de 17 services d'incendie et brigades d'ambulanciers locaux, ont répondu à l'incendie, qui a été complètement éteint le lendemain matin.

Les responsables du Centre se préparaient à entreprendre une restauration et un réaménagement du complexe historique de laboratoires à hauteur de 20 millions de dollars. Le fonds « Mission Rebuild » de 3 millions de dollars sur Indiegogo sera distinct de la campagne de réaménagement sur place.

« Toutes les personnes associées au Centre des sciences Tesla doivent une immense gratitude aux nombreux premiers intervenants héroïques pour leur courage et leur détermination extraordinaires », a déclaré Marc Alessi, directeur général du TSCW. « Nous sommes extrêmement reconnaissants de l'engagement et de la bravoure de nos pompiers locaux. »

L'ampleur des dommages est maintenant évaluée par l'ingénieur du site du TSCW, l'architecte historique du laboratoire, une firme d'ingénierie structurale et plusieurs organismes locaux. Leur analyse aidera à déterminer les répercussions particulières de l'incendie sur les plans de restauration.

« Alors que nous étions prêts à entreprendre un important projet de rénovation et de restauration, la construction n'avait pas encore commencé, ce qui nous a épargné des complexités supplémentaires à ce stade », a déclaré M. Alessi.

M. Alessi s'est dit soulagé que l'intégrité structurelle globale du bâtiment, qui remonte à 1901, semble avoir globalement résisté aux effets de l'incendie.

« L'appui et la compréhension du public en ces temps difficiles sont inestimables », a déclaré M. Alessi. « Si la vie et la carrière de Nikola Tesla vous ont inspiré, vous pouvez passer à l'action en participant à notre initiative de collecte de fonds "Mission Rebuild" sur Indiegogo.

Ensemble, nous traverserons cette crise et en ressortirons plus forts, honorant l'héritage de Nikola Tesla et l'esprit d'innovation, de détermination et de résilience que ce centre incarne. »

Nikola Tesla est l'inventeur du moteur qui distribue l'électricité à courant alternatif (CA) et de nombreuses autres innovations. Le courant alternatif est à la base du réseau électrique, qui a permis l'introduction du Wi-Fi, de la radio, des télécommandes et de la robotique.

Pour obtenir des mises à jour et en savoir plus, veuillez consulter le site www.teslasciencecenter.org .

À propos du Centre des sciences Tesla à Wardenclyffe

Le Centre des sciences Tesla à Wardenclyffe (TSCW) est le dernier laboratoire de Nikola Tesla. Le TSCW a d'abord acquis la propriété de 16,5 acres, conçue par l'architecte de renom Stanford White, puis a lancé un processus de restauration et de réaménagement. La restauration transformera l'ancien laboratoire fonctionnel en un centre d'innovation mondial, une installation éducative et un musée.

