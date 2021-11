Le grand gagnant du Défi de l'innovation contre le cancer du poumon de Merck Canada et de MaRS ouvre une clinique d'évaluation rapide afin d'accélérer les soins aux patients chez qui l'on soupçonne un cancer du poumon

KIRKLAND, QC, le 26 nov. 2021 /CNW/ - Merck Canada est fière d'annoncer que le Centre des sciences de la santé de Kingston (KHSC), grand gagnant du Défi de l'innovation contre le cancer du poumon, a lancé un programme d'évaluation diagnostique pulmonaire au Lennox and Addington County General Hospital à Napanee, en Ontario. La nouvelle clinique locale, dirigée par la Dre Geneviève Digby, pneumologue et responsable clinique des programmes d'évaluation diagnostique au Centre des sciences de la santé de Kingston, et le Dr Christopher Parker, pneumologue et médecin du programme d'évaluation diagnostique pulmonaire, offrira un meilleur accès à des soins spécialisés aux patients chez qui l'on soupçonne un cancer du poumon à Napanee et dans la région environnante.

Plus tôt cette année, le Défi de l'innovation contre le cancer du poumon de Merck Canada, en partenariat avec MaRS, a demandé aux innovateurs de l'Ontario de trouver, de mettre en œuvre et d'offrir à grande échelle des solutions qui pourraient contribuer à améliorer le parcours des patients atteints d'un cancer du poumon. Le défi consistait à trouver des solutions pour réduire le délai entre le diagnostic et le traitement en vue d'améliorer les résultats thérapeutiques, en particulier ceux des groupes prioritaires des milieux ruraux ou défavorisés. Le KHSC a remporté la première place grâce à son idée de lancer une clinique d'évaluation rapide au Lennox and Addington County General Hospital pour les patients chez qui l'on soupçonne un cancer du poumon.

« Nous félicitons les docteurs Digby et Parker et tous ceux qui ont contribué à la mise sur pied de la clinique du programme d'évaluation diagnostique pulmonaire à Napanee, a déclaré Marwan Akar, président et directeur général de Merck Canada. C'est très intéressant de voir cette prochaine étape de leur idée mise en œuvre et la façon dont leur solution sera en mesure d'aider les patients à recevoir des soins optimaux le plus rapidement possible. Chez Merck Canada, notre vision a toujours été de changer la vie des patients grâce à la recherche de pointe et à l'innovation, et nous sommes impatients de continuer à soutenir les innovateurs de l'Ontario pour veiller à ce que les patients, où qu'ils soient, aient accès à des soins de qualité pouvant contribuer à améliorer leurs résultats thérapeutiques. »

Les populations rurales de l'Ontario font face à des taux plus élevés d'incidence de cancer du poumon à un stade avancé et de mortalité liée à cette maladie.1 Les symptômes du cancer du poumon tendent à apparaître après l'évolution de la maladie, et environ 50 % de tous les patients atteints d'un cancer du poumon reçoivent un diagnostic lorsque la maladie est au stade IV.2 Le diagnostic à un stade avancé peut rendre le cancer du poumon plus difficile à traiter, ce qui entraîne un mauvais pronostic et l'un des taux de survie les plus faibles de tous les types de cancer.3 Grâce à la nouvelle clinique locale, les patients orientés vers le programme auront l'occasion d'avoir leur première consultation à la clinique du programme d'évaluation diagnostique pulmonaire de l'hôpital communautaire. Les diagnostics et les examens initiaux du cancer du poumon, de même que les rendez-vous de recommandation subséquents, y seront coordonnés par l'équipe multidisciplinaire spécialisée dans le cancer du poumon du KHSC, laquelle comprend des pneumologues, des chirurgiens thoraciques et des oncologues.

« L'accès aux soins est un grand défi auquel font face les patients des régions rurales de l'Ontario, et nous sommes fiers de faire partie de la solution en agrandissant la clinique du programme d'évaluation diagnostique pulmonaire grâce aux fonds que nous avons gagnés dans le cadre du défi, a déclaré la Dre Geneviève Digby. Nous espérons réduire les temps d'attente, les déplacements et les dépenses des patients, tout en augmentant la présence des membres de la famille et des aidants aux rendez-vous. Au bout du compte, nous voulons réduire les obstacles auxquels les patients sont aux prises et faire en sorte qu'il soit plus facile pour eux de recevoir les soins oncologiques spécialisés dont ils ont besoin, et ce, dans leur propre collectivité. »

« MaRS félicite le KHSC pour le lancement réussi de la clinique locale, a déclaré Alex Ryan, vice-président principal de MaRS Discovery District. Cela démontre la puissance des défis en matière d'innovation lorsqu'il s'agit de découvrir des solutions qui existent déjà en Ontario et d'établir de nouveaux partenariats entre les innovateurs et les adeptes immédiats. » La nouvelle clinique s'inspirera du programme initial d'évaluation diagnostique pulmonaire du KHSC, qui a permis de réduire de 10 jours le délai entre le diagnostic initial de cancer du poumon et la première consultation en oncologie et de 25 jours le délai avant le premier traitement grâce à la mise en place d'une clinique multidisciplinaire. L'équipe clinique collaborera également avec des intervenants clés des communautés autochtones locales afin d'offrir un modèle de soins global et adapté à leur culture. En offrant un endroit plus facilement accessible aux patients de cette région, la clinique vise à réduire considérablement les obstacles géographiques et socioéconomiques aux soins oncologiques spécialisés et à offrir aux patients un moyen plus facile et plus durable d'accéder aux soins dont ils ont besoin.

Notre objectif est de traduire les progrès scientifiques en médicaments oncologiques innovants pour aider les personnes atteintes de cancer dans le monde entier. Chez Merck, aider à lutter contre le cancer est une passion et favoriser l'accès à nos médicaments contre le cancer est notre engagement. Nous nous concentrons sur la poursuite de la recherche en immuno-oncologie et nous accélérons chaque étape du processus - du laboratoire à la clinique - pour offrir un nouvel espoir aux personnes aux prises avec un cancer.

Depuis plus de 130 ans, Merck, connue sous le nom de MSD à l'extérieur des États-Unis et du Canada, invente pour la vie, produisant des médicaments et des vaccins pour un grand nombre des maladies les plus éprouvantes au monde afin de mener à bien sa mission de sauver et d'améliorer des vies.

