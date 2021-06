Andrew Pun, 18 ans, remporte le premier prix de 15 000 $ pour un appareil qui détecte le cancer de la peau

TORONTO, le 15 juin 2021 /CNW/ - Avez-vous déjà examiné un problème urgent du monde réel, cru que vous pouviez le résoudre, puis vous êtes-vous immédiatement mis au travail? C'est exactement ce que font les jeunes Canadiens innovateurs! Partout au pays, des adolescents exploitent leurs compétences en STIM, science, technologie, ingénierie et mathématiques, et utilisent des technologies tels l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique pour résoudre des problèmes de tout horizon, allant des sciences de l'environnement aux soins de santé.

Aujourd'hui, le Centre des sciences de l'Ontario annonce les lauréats et les finalistes nationaux de 2021 du Prix de l'Innovation Weston pour les jeunes, créé en2008. Ces jeunes aventuriers de la science, âgés de 15 à 18 ans, sont honorés pour leurs efforts dans la poursuite d'idées novatrices ayant un impact positif sur nos communautés.

Le premier prix de 15 000 $ revient à Andrew Pun, 18 ans, de Toronto, qui a créé Polarderm, une fixation de caméra 3D de téléphone intelligent et une application Web d'IA qui identifient sept types de lésions cutanées, y compris le mélanome et le carcinome basocellulaire. «L'IA peut sembler intimidante, mais elle m'a fasciné», dit Andrew. Il explique que les ophtalmologistes ont accès à de coûteux dermatoscopes à lumière polarisée, tandis que son appareil ne coûte que 25 $ à construire, ce qui le rend plus accessible aux médecins de famille et autres cliniciens.

Catherine Makarytchev, 15 ans, de Vaughan, en Ontario, remporte le deuxième prix de 8 500 $ pour son travail sur un système d'apprentissage automatique qui trie les matières recyclables à l'aide du son. Catherine espère maintenant peaufiner son prototype. «Je veux l'automatiser encore plus, dit Catherine. Mon rêve serait d'aller voir le maire de Vaughan ou de Toronto et de leur demander d'installer cette technologie dans les parcs de la ville.»

Chaque finaliste national a remporté un prix de 3 500 $. Il s'agit de :

Saptarshi Bhattacherya , 17 ans, de Fort McMurray , en Alberta , qui a mis au point VADAR, un accessoire pour lunettes qui, à l'aide de la reconnaissance vocale, fournit la transcription en temps réel d'une conversation, venant ainsi en aide aux personnes malentendantes.

, 17 ans, de , en , qui a mis au point VADAR, un accessoire pour lunettes qui, à l'aide de la reconnaissance vocale, fournit la transcription en temps réel d'une conversation, venant ainsi en aide aux personnes malentendantes. Alishba Imran, 18 ans, de Mississauga , en Ontario , qui a développé Honestblocks, une plateforme qui utilise la technologie blockchain pour traquer les médicaments tout au long de leur chaîne d'approvisionnement. Le but est de détecter les médicaments contrefaits qui font trop souvent surface dans les pays en développement.

, en , qui a développé Honestblocks, une plateforme qui utilise la technologie pour traquer les médicaments tout au long de leur chaîne d'approvisionnement. Le but est de détecter les médicaments contrefaits qui font trop souvent surface dans les pays en développement. Tienlan Sun et Daniel Fan , tous deux 17 ans et tous deux de Vancouver, qui ont développé TeleAEye, un outil de téléphone intelligent à faible coût qui combine la photographie du fond d'œil et l'IA pour diagnostiquer les maladies oculaires.

«Je félicite chacun des lauréats du Prix de l'Innovation Weston pour les jeunes de 2021 et je remercie le Centre des sciences de l'Ontario de continuer à démontrer son engagement à inspirer les jeunes Canadiens, en encourageant le goût de la découverte et celui d'apprendre tout au long de la vie, a déclaré Lisa MacLeod, ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture. Le dévouement incroyable dont ces récipiendaires ont fait preuve pour aider les autres et améliorer le monde qui les entoure souligne notre esprit collectif ontarien et renforce la valeur de l'enseignement des STIM.»

«Depuis plus de 50 ans, le Centre des sciences de l'Ontario suscite la passion pour les sciences et la curiosité de comprendre notre monde, a déclaré le chef de la direction, Paul Kortenaar. Ces jeunes innovateurs ont démontré ces qualités et leurs connaissances, utilisant les programmes d'éducation en STIM. Faisant preuve d'un travail acharné, ils ont su trouver des solutions à des problèmes difficiles du monde réel. Ces solutions profiteront à nos communautés et auront des impacts importants sur la qualité de vie des gens.»

«Cette année, les lauréats du Prix de l'Innovation Weston pour les jeunes ont fait preuve de curiosité intellectuelle et de créativité technologique pour concevoir leurs projets, a déclaré Emma Adamo, présidente de la Fondation de la famille Weston. Notre Fondation est ravie d'appuyer ce prix qui encourage l'innovation scientifique ayant le potentiel d'améliorer des vies. Nous sommes toujours inspirés par les jeunes Canadiens que nous avons rencontrés au fil des ans, et nous félicitons chacun d'entre vous d'avoir suscité des changements dans un monde aussi complexe et difficile que celui d'aujourd'hui.»

Une cérémonie virtuelle de remise des prix afin de célébrer les lauréats est prévue pour le 24 juillet à 19h ET.

À propos de la Fondation de la famille Weston

À la Fondation de la famille Weston (anciennement la Fondation W. Garfield Weston), plus de 60 ans de philanthropie nous ont appris qu'il existe une relation entre un environnement sain et des personnes en bonne santé. C'est pourquoi nous défendons la recherche et l'innovation de calibre mondial dans le domaine de la santé avec la même passion que nous soutenons les initiatives visant à protéger et à restaurer la biodiversité de nos paysages uniques. Nous adoptons une approche collaborative à la philanthropie, en travaillant avec des partenaires avant-gardistes pour faire progresser le Canada et provoquer des impacts durables. Nous aspirons à faire plus que fournir du financement, car nous permettons aux autres de trouver des moyens transformationnels qui améliorent le bien-être des Canadiens.

À propos du Centre des sciences de l'Ontario

Guidé par sa mission d'inspirer la passion pour l'aventure humaine de la découverte, le Centre des sciences de l'Ontario s'efforce d'être un chef de file mondial de l'apprentissage continu, un lien vital entre les écosystèmes d'éducation et d'innovation de l'Ontario et un rassembleur au niveau du dialogue public sur la technologie, la science et la société. Le Centre a accueilli plus de cinquante-quatre millions de visiteurs depuis son ouverture en tant que projet du centenaire, en 1969, se révélant un pionnier dans l'approche interactive, maintenant adoptée par les centres scientifiques du monde entier. En tant qu'organisme du gouvernement de l'Ontario, le Centre des sciences compte sur le financement de la province, ainsi que sur les dons généreux de particuliers, d'entreprises et de fondations qui partagent la vision du Centre et son intérêt à contribuer à un monde plus curieux, plus créatif et plus résilient. Pour en savoir plus, consultez centredessciencesontario.ca.

