Le Centre des Compétences futures présente son nouveau conseil consultatif

Des dirigeants des principaux secteurs socio-économiques - sous la gouverne de la nouvelle présidente du conseil, Jenny Poulos de RBC - trouveront des solutions pour aider les Canadiens à adapter leurs compétences à une économie qui évolue rapidement

TORONTO, le 16 déc. 2019 /CNW/ - Des dirigeants de toutes les régions et des principaux secteurs du pays orienteront la stratégie de recherche et de collaboration du Centre des Compétences futures, qui a pour but de favoriser la réussite professionnelle des Canadiens et Canadiennes. Le nouveau conseil consultatif offrira des conseils et des commentaires stratégiques et avant-gardistes pour aider le Centre à remplir sa mission auprès des Canadiens et Canadiennes.

En sa qualité de présidente du conseil consultatif, Jenny Poulos, première vice-présidente, Stratégie de ressources humaines et Expérience des employés chez RBC, apporte un point de vue unique sur les tendances qui influent sur le contexte actuel et futur des compétences. Elle doit participer à l'orientation du programme du Centre en vue de cerner, de mettre à l'essai et de partager des approches novatrices pour aider les Canadiens et Canadiennes à non seulement suivre la cadence, mais également à se réaliser dans une économie de concurrence axée sur les compétences.

Forts de leur bagage diversifié et provenant de partout au Canada et à l'étranger, les membres du conseil consultatif ont une connaissance approfondie des tendances socio-économiques et technologiques, des politiques publiques, de la recherche appliquée et de l'évaluation. Pouvant compter sur d'importants réseaux, ils s'intéressent en outre depuis longtemps au développement et à l'acquisition des compétences. Le conseil consultatif saura tirer profit de cette diversité pour offrir son concours en vue de relier les idées et les innovations d'ici et d'ailleurs pour que les employés et les employeurs puissent bâtir une économie florissante et inclusive.

Voici les membres du conseil consultatif du Centre des Compétences futures :

Cette annonce fait suite à une mise en candidature pour la nomination des membres permanents du conseil consultatif qui a été annoncée publiquement tout au long de l'été.

CITATIONS

« Je souhaite la bienvenue à ce groupe de personnes extrêmement talentueuses qui viennent de se joindre au premier conseil consultatif du Centre des Compétences futures. Je suis impatient de commencer à travailler à leurs côtés pour établir les priorités et élaborer la stratégie du Centre des Compétences futures, et aider les Canadiens et Canadiennes à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour s'épanouir dans un marché du travail en pleine évolution. »

- Pedro Barata, directeur général, Centre des Compétences futures

« C'est un honneur d'avoir été nommée au poste de présidente du conseil consultatif du Centre des Compétences futures et de pouvoir travailler aux côtés de personnes aussi exceptionnelles que mes nouveaux collègues pour aider les Canadiens et Canadiennes à effectuer la transition vers l'économie de demain. »

- Jenny Poulos, présidente du conseil consultatif du Centre des Compétences futures et première vice-présidente, stratégie de ressources humaines et expérience des employés, RBC

« Nous sommes chanceux d'avoir pu réunir ce groupe exceptionnel de dirigeants renommés pour former notre conseil consultatif. L'orientation stratégique qu'ils donneront au Centre des Compétences futures aura des effets considérables sur le développement des compétences partout au pays. Je tiens également à saluer et à remercier le conseil consultatif provisoire pour son important concours pendant la mise sur pied du Centre des Compétences futures. »

- Steven Liss, vice-recteur à la recherche et à l'innovation, Université Ryerson

À propos du Centre des Compétences futures

Le Centre des Compétences futures - Future Skills Centre est un centre de recherche et de collaboration visionnaire qui a pour mission de préparer les Canadiens et Canadiennes à la réussite professionnelle. Nous croyons que les Canadiens et Canadiennes devraient pouvoir mettre à profit leurs compétences pour réussir dans un marché du travail en pleine évolution. En tant que communauté pancanadienne, nous collaborons afin de déterminer, d'évaluer et de partager des méthodes novatrices axées sur l'évaluation et le développement des compétences dont auront besoin les Canadiens et Canadiennes pour réussir aujourd'hui et dans les années à venir.

Inscrivez-vous à notre liste d'envoi pour recevoir les dernières nouvelles sur les projets, les appels de propositions et autres activités du Centre des Compétences futures.

Le Centre des Compétences futures - Future Skills Centre est financé par le programme Compétences futures du gouvernement du Canada.

SOURCE The Future Skills Centre

Renseignements: Contact médias: Eglantine Ronfard, Communications Manager - Responsable des communications, Future Skills Centre - Centre des Compétences futures, Téléphone : 647-262-3706, Courriel : eglantine.ronfard@fsc-ccf.ca