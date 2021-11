Le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys remporte le prestigieux Prix d'excellence de l'administration publique du Québec

Dans le cadre de ce projet d'envergure, le CSSMB a sollicité l'expertise et le savoir-faire des membres de son personnel et de nombreux chercheurs afin de recenser les pratiques probantes en pédagogie et en gestion qui favorisent la réussite des élèves. Le Référentiel se décline en trois fascicules : Pour la gestion efficace d'un établissement , Pour la gestion efficace d'un service et Pour un enseignement efficace .

« Véritable legs, ces guides de référence assurent une cohérence au sein de notre organisation et permettent de déployer les meilleures pratiques dans nos salles de classe, établissements et services pédagogiques et administratifs », déclare Dominic Bertrand, directeur général du CSSMB. « Ce prix, nous le partageons fièrement avec tous les membres de notre grande famille qui contribuent activement à la diplomation et à la qualification de nos élèves, soit, pour le CSSMB, un résultat global qui surpasse de près de 10 points la moyenne provinciale du réseau scolaire public francophone », poursuit-il.

Le projet Diversification des voies d'accès à l'enseignement figurait aussi parmi les trois finalistes. Afin de pallier une pénurie criante d'enseignantes et d'enseignants, le CSSMB a signé des ententes avec des partenaires universitaires qui accompagnent son personnel ayant étudié dans un domaine autre que l'enseignement. De plus, une seconde démarche permet de soutenir les pédagogues formés à l'extérieur du Québec ; du personnel recruté lors d'une première mission internationale initiée par le CSSMB. Enfin, une entente permet également d'offrir une formation universitaire à des suppléantes et suppléants qui seront ainsi mieux outillés pour intervenir en classe.

Ces prix de l'Institut de l'administration publique du Québec ont pour objectif de valoriser l'excellence des organisations publiques de la province.

À PROPOS DU CSSMB

Le CSSMB est le deuxième plus grand centre de services scolaire au Québec avec 11 600 employés dédiés à la réussite de 70 500 élèves issus de près de 155 pays et répartis dans 102 établissements sur l'île de Montréal. Référence en éducation, le CSSMB est un chef de file en diplomation et en qualification, avec un taux de diplomation et de qualification de 88,2 %, soit 9,6 points au-dessus de la moyenne du réseau scolaire public québécois.

