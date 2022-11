LE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS DÉCROCHE UN PRIX D'EXCELLENCE DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE DU QUÉBEC POUR UNE 2(E) ANNÉE CONSÉCUTIVE

MONTRÉAL, le 29 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le Prix d'excellence de l'administration publique du Québec - catégorie Éducation - a été décerné, par l'Institut de l'administration publique du Québec, au Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB), pour la création de son Bureau de statistiques et d'imputabilité (BSI), une première dans le réseau de l'éducation au Québec.

Le Bureau de statistiques et d'imputabilité récipiendaire du Prix d'excellence de l'administration publique 2022 - catégorie Éducation (Groupe CNW/Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys)

Dans un souci d'embrasser avec succès un virage pédagogique majeur, fondé sur le concept des écoles efficaces, le CSSMB a mis en place le Bureau de statistiques et d'imputabilité, misant ainsi sur l'incontournable pertinence d'avoir accès à des données fiables sur la réussite des élèves, pour assurer un leadership pédagogique fort. D'abord créé pour aiguiller les décisions pédagogiques, le BSI a depuis développé divers indicateurs administratifs pour piloter efficacement la gestion organisationnelle.

« Ce Prix d'excellence confère au Bureau de statistiques et d'imputabilité un rayonnement et une notoriété exceptionnels. Il s'agit d'une reconnaissance remarquable à l'égard d'un modèle créé de toutes pièces avec un seul objectif-pilier : la réussite de chaque élève, un modèle qui fait école aujourd'hui au-delà des murs du CSSMB », se réjouit la coordonnatrice Nancy Meilleur, qui a mis en place le Bureau de statistiques et d'imputabilité.

« Ce projet, pionnier dans le réseau public québécois, a permis d'insuffler, au sein de notre organisation, une culture des données qui vise à accompagner le personnel des équipes en soutien à la réussite éducative, notre mission première et commune auprès des élèves, jeunes et adultes », souligne Dominic Bertrand, directeur général du CSSMB, dont le taux de diplomation et de qualification des élèves figure au premier rang du réseau public francophone québécois.

Les prix de l'Institut de l'administration publique du Québec ont pour objectif de valoriser l'excellence des organisations publiques de la province. Rappelons que l'an dernier, le CSSMB avait remporté la même distinction pour son projet novateur Référentiel pour la gestion efficace d'une organisation.

À propos du CSSMB

Le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys est le deuxième plus grand centre de services scolaire au Québec avec 11 600 employés dédiés à la réussite de 70 500 élèves issus de près de 155 pays et répartis dans 102 établissements sur l'île de Montréal. Référence en éducation, le CSSMB est un chef de file en diplomation et en qualification avec un taux de 88,8 %, ce qui le classe au premier rang du réseau public francophone au Québec.

SOURCE Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys

Renseignements: Mélanie Simard, Bureau des communications, [email protected]