LE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS CELEBRE LE JOUR DE LA TERRE AVEC DES ENGAGEMENTS SIGNIFICATIFS POUR L'ENVIRONNEMENT ET L'EDUCATION

MONTRÉAL, le 21 avril 2024 /CNW/ - À l'approche du jour de la Terre, le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) est fier d'annoncer une série d'initiatives significatives visant à promouvoir le développement durable au sein de ses établissements.

NOUVELLE FORMATION INNOVANTE

Jour de la Terre, développement durable CSSMB (Groupe CNW/Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys)

Le CSSMB, en partenariat avec l'École de technologie supérieure (ÉTS), lance une nouvelle formation sur les grands enjeux environnementaux destinée à son personnel enseignant. À partir du 1er mai, cette formation novatrice leur permettra d'obtenir des outils essentiels pour aborder ces sujets cruciaux en classe, et ce, aux secteurs des jeunes et des adultes. Le projet qui a comme objectif de former plusieurs pédagogues sur la question d'ici juin 2025, a reçu un soutien substantiel du ministère de l'Éducation du Québec (MEQ), soit une bourse de 100 000 $, soulignant ainsi l'importance accordée à l'éducation aux changements climatiques.

« Notre communauté est très sensible aux enjeux de développement durable et d'écocitoyenneté. Le CSSMB est fier de s'être doté d'une Politique de développement durable et ce, depuis 2010 », déclare Alain Lavoie, directeur général adjoint du CSSMB. « Nous continuons de nous mobiliser autour d'une vision commune forte, et avons d'ailleurs incorporé le développement durable à notre récent Plan d'engagement vers la réussite. »

UNE PLATEFORME D'ÉVALUATION EN DÉVELOPPEMENT DURABLE

En parallèle, le CSSMB dévoile sa plateforme d'évaluation du niveau d'engagement en développement durable créée à l'intention de ses écoles, centres de formation professionnelle et centres de formation générale des adultes. Cette plateforme innovante permettra d'évaluer et de renforcer l'engagement de la communauté éducative en faveur du développement durable, favorisant ainsi la mise en œuvre d'actions au sein des établissements. Concrètement, les établissements pourront gravir différents échelons lorsqu'ils déploieront de nouvelles initiatives liées au développement durable.

« Au CSSMB, nous croyons fermement en l'importance de sensibiliser nos élèves et notre communauté éducative aux enjeux environnementaux », déclare Sandra Stocco, responsable du développement durable au CSSMB. « Ces initiatives témoignent de notre volonté à fournir aux membres de notre personnel les ressources nécessaires pour aborder ces sujets cruciaux en classe, tout en renforçant notre engagement en faveur du développement durable à tous les niveaux de notre organisation. »

En cette journée de la Terre, le CSSMB invite toutes les communautés à se joindre à ses efforts pour promouvoir une culture de durabilité et de responsabilité environnementale. Ensemble, nous pouvons créer un avenir plus vert et plus prometteur pour les générations futures.

À PROPOS DU CSSMB

Le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys est le deuxième plus grand centre de services scolaire au Québec avec 12 000 membres du personnel dédiés à la réussite de 69 100 élèves issus de près de 151 pays et répartis dans 103 établissements sur l'île de Montréal. Référence en éducation, le CSSMB est un chef de file en diplomation et en qualification avec un taux de 90,9 %.

SOURCE Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys

Renseignements: Mélanie Simard, Bureau des communications, [email protected]