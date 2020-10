Le Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'île révisera le code d'éthique des employés

MONTRÉAL, le 30 Oct. 2020 /CNW Telbec/ - La direction générale du Centre de services de la Pointe-de-l'Île (CSSPI) tient à dire aux élèves actuels et anciens d'Henri-Bourassa qu'elle les a entendus. En plus de l'enquête en cours, il a été décidé d'amorcer dès maintenant l'actualisation du code d'éthique applicable à tout le personnel et de veiller à son application.

Tous les membres du personnel réaffirment leur engagement à offrir un environnement sécuritaire, respectueux et bienveillant à tous les élèves, et ce, quels que soient leur genre, leurs capacités, leur culture, leur orientation sexuelle ou leurs croyances religieuses. « De par leur position unique dans notre société, les enseignants et autres membres de l'équipe-école ont un grand impact sur les élèves, leur bien-être et leur développement. Il s'agit d'une responsabilité énorme, que tous nos employés doivent prendre très au sérieux » mentionne M. El-Khoury.

Par ailleurs, nous allons nous assurer que notre processus de plainte, qui comporte plusieurs paliers, soit bien connu. Ce processus est disponible sur le site internet du CSSPI sous l'onglet « parents ».

Le CSSPI tient à préciser que l'enseignant visé par les allégations a été suspendu à la suite de la diffusion de la vidéo filmée dans sa classe par un élève. Une enquête a été immédiatement déclenchée par les Services des ressources humaines, enquête qui a été élargie à la suite des témoignages diffusés par le groupe d'élèves les Béliers solidaires.

Nos établissements accueillent une clientèle d'une riche diversité et sont au cœur de communautés multiculturelles. Chaque jour, nous sommes témoins d'échanges fructueux et de communications empathiques entre les différents membres de notre communauté éducative et nous en sommes fiers. Nous continuerons à mettre de l'avant nos valeurs d'équité, de bienveillance, de collaboration et d'engagement, pour le bien de nos élèves et de toute la communauté de la Pointe-de-l'Île.

