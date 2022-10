Le Centre de formation et d'entrepreneuriat de Montréal-Nord est sur les rails

MONTRÉAL, le 21 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La CDEC Montréal-Nord a finalisé avec 10 de ses partenaires son travail menant au démarrage du Centre de formation et d'entrepreneuriat (CFE), afin de répondre aux enjeux économiques de Montréal-Nord et des arrondissements avoisinants.

Le CFE a été conçu en réponse aux besoins d'inclusion socioéconomique des résidents et résidentes, pour favoriser l'attraction et la rétention de main-d'œuvre par les entreprises ainsi que de permettre aux organisations économiques régionales de prendre pied dans le nord-est de la région de Montréal. Parmi l'offre de services déployés notons, des formations dans des métiers d'avenir, services d'insertion socioprofessionnelle et entrepreneuriale. Des investissements privés et publics de plus d'un million ont déjà été obtenus pour l'implantation de ce centre, dont la volonté première est de contribuer au développement économique et à la lutte à la pauvreté grâce à des mesures innovantes pour favoriser l'inclusion sociale et économique.

Selon Jean-François Gosselin directeur de la CDEC Montréal-Nord, « cette rencontre a permis de voir que les organisations sont conscientes qu'elles devront adapter leurs services aux réalités de notre territoire, de confirmer leur engagement à travailler le développement de nouveaux services et de nous concerter afin de mieux servir notre territoire, trop longtemps délaissé et mal compris ».

La CDEC Montréal-Nord a tenu à remercier l'ensemble des partenaires mobilisés qui incluent l'Arrondissement de Montréal-Nord, la Chambre de commerce et d'industrie de Montréal-Nord, le Cégep Marie-Victorin, le Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île, l'École des entrepreneurs du Québec - Campus de Montréal, Filaction, Hoodstock, Impulsion-Travail, Microcrédit Montréal et PME-MTL Est-de-l'Île.

