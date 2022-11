Le Centre de Formation Aquatique du Québec (CFAQ) est fier que son programme 100% québécois soit reconnu par le gouvernement du Québec.

Ce programme se destine à la formation de moniteurs et animateurs en activités et sports aquatiques.

TERREBONNE, QC, le 16 nov. 2022 /CNW Telbec/ - En juin dernier, La ministre Isabelle Charest (déléguée à l'Éducation et responsable de la Condition féminine) annonçait l'attribution d'une enveloppe de 21,5 M$ aux formations de 'moniteur et sauveteur aquatique', les rendant gratuites.

Dans la même lignée, voilà que le ministère de l'Éducation par le biais de la Régie de la sécurité dans les sports vient d'accorder au Centre de Formation Aquatique du Québec l'accréditation pour ses programmes Anim'eau et Récré'eau .

Déjà plus de 35 villes et municipalités aux Québec font appel au (CFAQ) pour la formation de leurs moniteurs et formateurs. Dès maintenant, les municipalités, villes et organismes qui en feront la demande seront éligibles au nouveau programme de gratuité.

Le Centre de Formation Aquatique du Québec, organisme sans but lucratif, offre une nouvelle alternative 100% québécoise aux responsables aquatiques pour la formation de leur personnel avec des programmes plus performants et ses nombreux outils d'animation pédagogique.

Depuis déjà plus de 25 ans, le programme Anim'eau offre en piscine un environnement fantastique, ludique et éducatif aux enfants d'âge préscolaire et à leurs parents. Anim'eau est constitué de 8 niveaux.

Pour sa part, Récré'eau est un programme pour les 6 ans et plus. Un éventail complet d'activités aquatiques, allant de la natation sportive, à la sécurité aquatique, plongeon, water-polo, nage-synchronisée et sauvetage. Récré'eau a pour sa part 14 niveaux, d'où on arrivera aux formations de moniteurs et sauveteurs.

Les programmes sont disponibles en français et anglais (swimzoo and Aquasplash) sur tout le territoire canadien et même prêt pour l'exportation.

