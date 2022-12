Le Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine (CDÉACF) présente un nouveau répertoire pour lutter contre la cyberintimidation envers les femmes

MONTRÉAL, le 20 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Les femmes demeurent les principales cibles des violences en ligne. C'est en réponse à cet enjeu de société que Cyberintimidation.info a été conçu, avec l'aide financière du Secrétariat à la condition féminine. Il s'agit d'un répertoire qui vise à déjouer le sexisme en ligne grâce à des ressources d'aide et d'information.

Internet et le continuum des violences faites aux femmes

La lutte contre les violences envers les femmes doit continuer tant hors ligne que dans les cyberespaces.

Les femmes subissent des inégalités majeures dans le domaine des technologies connectées : préjugés et stéréotypes sexistes, sous-représentation dans les milieux professionnels, manque d'accès à des outils adaptés et accessibles, pression au silence envers les militantes, gameuses, travailleuses communautaires, journalistes, etc.

Cette hostilité est souvent alimentée par une intention de dégradation des femmes qui prennent la parole en ligne. Ces cyberviolences ont donc un fondement sexiste.

Dans ces conditions, les femmes ne perçoivent pas les réseaux sociaux et autres plateformes en ligne comme des espaces sécuritaires où elles peuvent être présentes et se mobiliser.

Un répertoire de référence

Cyberintimidation.info vise à déjouer le sexisme grâce à des ressources d'aide et d'information. Il contient des tutoriels et des conseils utiles aux femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leurs outils, des études et des recherches sur l'évolution de l'hostilité en ligne, des informations et d'autres contenus pour faire face aux différentes formes de violence en ligne.

Cyberintimidation.info répertorie des ressources disponibles en français et en anglais adaptées à la réalité numérique du Québec, pour que les plateformes en ligne soient des lieux plus sûrs, où les femmes prennent la parole avec plus de confiance.

Qui est le CDÉACF ?

Le CDÉACF est un centre de ressources spécialisées qui a pour fonction de collecter, diffuser, promouvoir et rendre accessibles les savoirs issus des milieux de l'éducation des adultes, de l'alphabétisation, de la condition des femmes et de la justice numérique.

Le travail du CDÉACF se fait dans une perspective de démocratisation des connaissances, de transformation sociale, de reconnaissance du droit à l'information, de valorisation du patrimoine documentaire communautaire canadien et de l'inclusion de toutes et tous dans la société de l'information.

Le Centre reconnu par le ministère de l'Éducation comme organisme communautaire autonome de formation.

