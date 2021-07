Le Centre de développement du porc du Québec inc. (CDPQ) bénéficie d'une contribution de 100 000$ du Fonds du Grand Mouvement Desjardins

QUÉBEC, le 9 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le Centre de développement du porc du Québec (CDPQ) est fier d'annoncer la participation de Desjardins à la mise en œuvre de sa maternité de recherche et de formation. Cette infrastructure bénéficie d'une contribution de 100 000$, en provenance du Fonds du Grand Mouvement.

Située à Armagh, dans la région de la Chaudière-Appalaches, cette ferme de recherche, maintenant en opération, est unique au Canada. Ses équipements à la fine pointe de la technologie et son troupeau, composé d'un cheptel de 600 truies, permettront la réalisation de multiples projets de recherche et de développement (R-D), en collaboration avec des partenaires publics et privés. Cette maternité procurera également un environnement des plus stimulant pour la formation pratique de la relève dans le secteur porcin.

Les principaux objectifs de recherche visés sont de :

Minimiser l'impact de la production porcine sur l'environnement en optimisant l'utilisation des ressources : énergie, eau et aliments

Favoriser le bien-être des animaux et des éleveurs

Optimiser le coût de production afin de favoriser la compétitivité des entreprises porcines

Développer et/ou valider des techniques, technologies et connaissances novatrices

Développer et/ou valider des solutions au regard de la pénurie de main d'œuvre

Une portion de la maternité est aménagée avec un corridor d'observation des animaux (vitrine), ce qui confère aux installations un concept unique permettant l'accueil de visiteurs sans compromettre la biosécurité des lieux, afin de favoriser l'adoption de technologies auprès des producteurs ainsi que l'acceptabilité sociale de la production auprès de la population. De plus, ce corridor permettra également l'observation des animaux et la collecte de données en continu sans avoir à entrer dans le bâtiment. La contribution du FONDS est associée plus spécifiquement à cet espace.

Le directeur général du CDPQ, M. Jacques Faucher, souligne que :

« Le CDPQ est très heureux d'avoir pu bénéficier de la contribution du Fonds du Grand Mouvement, car le corridor d'observation des animaux apporte des avantages indéniables pour une maternité porcine qui doit avoir les plus hauts standards en matière de biosécurité et qui pourra offrir des possibilités de visites sans compromettre la santé des animaux. »

« Desjardins est fier de s'associer au CDPQ pour favoriser la recherche, le développement et la formation au sein de l'industrie porcine. Cette contribution permettra de développer une expertise locale, qui nous l'espérons, pourra s'étendre à l'ensemble du Canada, a déclaré, Jocelyn Marceau, directeur principal - marché agricole et agroalimentaire. Le Fonds du Grand Mouvement permet justement de soutenir des projets novateurs et structurants à travers le Québec, et ce, dans une perspective de développement durable. Ce projet représentera un apport certain à la vitalité socioéconomique de la région et des bénéfices pour l'ensemble de l'industrie porcine du Québec. »

À PROPOS DU CDPQ

Le Centre de développement du porc du Québec inc. (CDPQ) est une corporation sans but lucratif dont la mission est d'activer la recherche, l'innovation et le transfert de connaissances pour l'avancement d'une filière porcine prospère et durable.

Fondé en 1992, le CDPQ est aujourd'hui un centre d'expertise multidisciplinaire qui par ses services, ses activités de transfert de connaissances et son implication dans plusieurs projets de recherche et de développement contribue au dynamisme de l'ensemble de la filière porcine québécoise.

À PROPOS DU FONDS DU GRAND MOUVEMENT

Depuis 2016, Desjardins s'est doté d'un Fonds de 250 millions de dollars afin d'investir dans les communautés pour appuyer des projets qui ont le potentiel de transformer notre société d'ici 2024. Le Fonds soutient des projets qui rejoignent les priorités des milieux, telles que l'emploi, la vitalité économique, l'éducation et l'environnement. À ce jour, plus de 400 projets ont déjà été soutenus grâce à ce Fonds.

À PROPOS DU MOUVEMENT DESJARDINS

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 377,0 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs 2020 au niveau mondial par le magazine Forbes. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

SOURCE Centre de développement du porc du Québec inc.

