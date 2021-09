Dates : 15 septembre au 7 novembre 2021

Ouverture au grand public : 15 septembre de 18h00 à 20h00

Commissaires : Daniel Cardoso Llach et Theodora Vardouli



MONTRÉAL, le 7 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le Centre de design de l'UQAM présente dès le 15 septembre l'exposition Vers un imaginaire numérique. Elle pose un regard à la fois historique et contemporain sur le rôle de l'outil numérique dans le processus de conception formelle en design et en architecture. Une sélection unique de photographies, de films, de reproductions de haute qualité, de reconstitutions de logiciels interactifs et d'œuvres de praticiens contemporains sera proposée. L'exposition examine la convergence des développements techniques du graphisme et des logiciels avec l'émergence de nouveaux langages esthétiques et de sensibilités théoriques en design, en architecture et dans plusieurs autres domaines créatifs.

En quelques clics et en appuyant sur quelques touches, les designers, architectes et artistes transforment des matériaux indisciplinés en formes sculptées avec précision, créant des mondes imaginaires sous forme de paysages pixélisés et des visions immersives animées par des algorithmes et l'action humaine. Grâce aux logiciels, les matériaux, les images et les actions sont devenus à la fois calculables et concevables. Mais comment le design est-il devenu informatique? C'est ce qu'explore l'exposition Vers un imaginaire numérique.

En combinant des documents historiques rares et visuellement frappants avec une sélection d'œuvres d'art contemporain, Vers un imaginaire numérique révèle comment les technologues du XXe siècle aux États-Unis, au Canada et en Grande-Bretagne ont interprété le design à l'aide d'idées et de méthodes informatiques. On y explore aussi comment les designers, architectes et artistes ont adopté - ou adapté - l'informatique comme véhicule d'expérimentation matérielle, visuelle et conceptuelle.

L'exposition

Outre la sélection unique mentionnée plus haut, Vers un imaginaire numérique comprend une série de reconstitutions interactives expérimentales conçues avec les premiers systèmes de conception assistée par ordinateur, dont le Sketchpad d'Ivan Sutherland et le HIDECS 2 de Christopher Alexander et Marvin Manheim. Les visiteurs pourront expérimenter directement les aspects visuels et tactiles de ces technologies transformatrices en entrant dans leur logique algorithmique.

Réunis en un parcours visuel, ces matériaux montrent comment, outre les nouvelles technologies, l'émergence des ordinateurs numériques au XXe siècle a également donné naissance à de nouveaux langages visuels et matériels, ainsi qu'à de nouvelles conceptions du design et de la créativité.

Les créatrices et créateurs

Les œuvres de trente créatrices et créateurs sont exposées, parmi lesquels Kristy Balliet et Kelly Bair, Phillip Beesley, Joanna Berzowska, Dana Cupkova, Felicia Davis et Delia Dumitrescu, Golan Levin, Zach Lieberman, Rafael Lozano-Hemmer, Leslei Mezei, Frieder Nake, George Stiny, Jer et Diane Thorp, et Elizabeth Vander Zaag. Les documents historiques comprennent plus de 150 articles provenant de collections personnelles et d'archives d'institutions de recherche, telles que le Massachusetts Institute of Technology, Carnegie Mellon, aux États-Unis, l'Université de Cambridge en Angleterre, l'Université de Toronto, l'Université de Waterloo et Bell-Northern Research au Canada.

Vers un imaginaire numérique élargit et adapte au contexte canadien l'exposition Designing the Computational Image, Imagining Computational Design, qui a vu le jour au Miller Institute of Contemporary Art de Pittsburgh en 2017. Elle a été élaborée par le commissaire Daniel Cardoso Llach, professeur associé d'architecture à l'université Carnegie Mellon. Le Centre de design de l'UQAM a considérablement élargi l'exposition grâce à de nouveaux matériaux issus de l'histoire du design informatique au Canada, découverts par la co-commissaire Theodora Vardouli, professeure agrégée à l'École d'architecture Peter Guo-hua Fu de l'Université McGill. S'ajoute aux matériaux une sélection d'œuvres contemporaines de conceptrices et concepteurs, d'architectes et d'artistes canadiens spécialisés en informatique. Le professeur Nicolas Reeves de l'École de design de l'UQAM a contribué à titre de conseiller local de l'exposition, particulièrement pour le volet sur la pédagogie de l'imaginaire numérique.



Adresse et heures d'ouverture

Centre de design de l'UQAM

1440, rue Sanguinet

Montréal

Métro Berri-UQAM



Mercredi - dimanche, 12 h - 18 h

Entrée libre

Renseignements

Tél. : 514 987-3395

[email protected]

centrededesign.com / Facebook

