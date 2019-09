Le centre de compostage de Saint-Henri-de-Lévis fête ses 40 ans

Invitation à la population : une fête familiale pour tous

Visite du site, machinerie accessible sur place, jeu gonflable et bar à crème glacée amuseront petits et grands dans une ambiance festive. De plus, du compost sera distribué gratuitement sur place et un cadeau sera remis aux participants. Il s'agit également d'une belle occasion d'en apprendre davantage sur le compostage et ses bénéfices.