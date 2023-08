Le Centre de bénévolat et moisson Laval annonce l'événement « 5 à 7 Cocktail dînatoire » en soutien au programme Déjeuners Collations avec Stéphane Boyer, maire de la ville de Laval comme invité d'honneur

LAVAL, QC, le 15 août 2023 /CNW/ - Le Centre de bénévolat et moisson Laval est ravi d'annoncer son événement de collecte de fonds intitulé « 5 à 7 Cocktail dînatoire », visant à soutenir le programme Déjeuners Collations qui vient en aide aux enfants souffrant d'insécurité alimentaire depuis maintenant 25 ans.

Le programme Déjeuners Collations, une initiative phare du Centre de bénévolat et moisson Laval, a bénéficié à plus de 4 000 jeunes chaque année en offrant des petits-déjeuners équilibrés et nutritifs. Face à cette réalité pressante, le Centre invite chaleureusement la communauté professionnelle de Laval à se joindre à l'événement « 5 à 7 Cocktail Dînatoire » pour soutenir cette noble cause en présence de l'invité d'honneur, monsieur le maire, Stéphane Boyer.

Détails de l'événement :

Date : 28 septembre 2023

28 septembre 2023 Heure : De 17 h à 20 h

De 17 h à 20 h Lieu : 1870, rue Michelin à Laval

1870, rue Michelin à Thème : Cocktail dînatoire

Cet événement sera l'occasion pour les participants de se rassembler entre professionnels, de partager un moment convivial et de contribuer activement à changer le quotidien des jeunes bénéficiaires du programme Déjeuners Collations. Les fonds collectés grâce à cet événement permettront de garantir aux enfants des petits-déjeuners nutritifs, et ainsi de leur offrir un avenir meilleur, éducatif et en bonne santé.

« Nous croyons fermement que chaque enfant mérite de grandir dans un environnement où l'éducation et la santé sont des droits fondamentaux », a déclaré Julie Choquette, présidente du Conseil d'administration au Centre de bénévolat et moisson Laval. « En ayant Monsieur le maire à nos côtés, nous invitons toute la communauté professionnelle à se joindre à nous pour cette noble cause et à contribuer à donner un sourire à ces enfants qui en ont tant besoin »

Les billets pour l'événement sont disponibles à l'achat sur le site web du Centre. Les personnes intéressées à participer à la soirée de solidarité et d'espoir sont invitées à réserver leurs places rapidement, car les disponibilités sont limitées.

Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter Jean Gagnon à [email protected] ou 450 681-6164].

À propos du Centre de bénévolat et moisson Laval :

Le Centre de bénévolat et moisson Laval est un organisme à but non lucratif dont la mission est d'assurer la juste redistribution de denrées aux organismes et aux individus en plus de développer, soutenir et promouvoir l'action bénévole et l'entraide sociale.

