Le Centre d'hébergement et de soins de longue durée de Labelle sera reconstruit en maison des aînés

LABELLE, QC, le 3 mai 2023 /CNW/ - La ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger, et la députée de Labelle, Chantale Jeannotte, annoncent que le Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de Labelle deviendra une maison des aînés (MDA). Cette nouvelle MDA s'ajoute aux 46 déjà annoncées et en construction, un vaste chantier pour améliorer l'hébergement des aînés du Québec.

La maison des aînés comptera plus de chambres, soit 48, alors que le CHSLD en compte actuellement 39. La nouvelle installation inclura également un centre de jour. Le lieu déterminé pour la construction de la MDA se situe à environ un kilomètres au sud du centre-ville, le long du boulevard du Curé-Labelle, environ à la hauteur de la rue Charles. Les travaux de construction devraient commencer à l'automne 2024. La date d'ouverture de la maison des aînés sera connue ultérieurement, tout comme les détails de l'échéancier de sa construction. Les résidents déménageront une fois la construction terminée.

Le modèle des maisons des aînés rappelle davantage un domicile et favorise les contacts humains ainsi qu'un mode de vie plus actif, entre autres grâce à un accès à des espaces extérieurs aménagés et à des installations intérieures mieux adaptées aux besoins des résidents et de leurs proches. Il s'agit de la nouvelle vision du gouvernement pour l'hébergement des aînés.

Citations :

« Je suis très heureuse de continuer à déployer le modèle des maisons des aînés. La reconstruction des CHSLD vétustes en MDA s'inscrit dans notre volonté d'offrir des lieux d'hébergement plus humains et mieux adaptés aux besoins. Dorénavant, nous souhaitons développer les maisons des aînés quand nous allons reconstruire les CHSLD. Nos aînés méritent ce qu'il y a de mieux! »

Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé et aux Aînés

« Notre gouvernement travaille fort afin de transformer les services d'hébergement de longue durée pour les personnes aînées au Québec. Le projet de reconstruction du CHSLD de Labelle en maison des aînés me rejoint grandement, et je partage la fierté de la communauté de savoir que les travaux s'amorceront sous peu. Merci à toutes les équipes qui contribuent à la réalisation de ce projet. »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle

Faits saillants :

Ce projet fait partie des 2 400 places en CHSLD, qui feront l'objet de rénovations ou de reconstructions au cours des prochaines années.





13 projets de reconstruction de CHSLD en maisons des aînés sont déjà en cours.





La Société québécoise des infrastructures agit à titre de gestionnaire du projet.

Lien connexe :

Pour en savoir plus sur le projet des maisons des aînés et alternatives : Québec.ca/maisonsaines-alternatives.

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés

Renseignements: Sarah Bigras, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, 418 446-5911