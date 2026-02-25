Le Centre d'écologie urbaine lance une boîte à outils pour faire du climat un projet collectif

MONTRÉAL, le 25 févr. 2026 /CNW/ - Alors que plus de 80 % de la population du Québec1 et du Canada2 vit en milieu urbain, les villes se retrouvent en première ligne des effets des changements climatiques. Pour soutenir des actions d'adaptation plus justes et inclusives, le Centre d'écologie urbaine lance une boîte à outils gratuite sur l'urbanisme participatif pour le climat, accessible en ligne.

Des villes vulnérables, des inégalités exacerbées

Le développement urbain se fait encore trop souvent au détriment des conditions de vie des communautés et de leur environnement. Ses conséquences (îlots de chaleur, inondations, perte de biodiversité) touchent l'ensemble des résident•es, mais de manière inégale.

Les populations les plus vulnérables sont souvent les plus durement affectées, les changements climatiques venant exacerber des inégalités déjà présentes.

« Il existe une multitude de solutions concrètes, accessibles et économiques, comme le verdissement et les infrastructures vertes, pour adapter les milieux de vie. Encore faut-il que ces solutions soient pensées avec les communautés concernées. », mentionne Raphaëlle Dufresne, coordonnatrice - Adaptation aux changements climatiques et résilience des communautés au Centre d'écologie urbaine.

Outiller les milieux pour agir collectivement

La nouvelle boîte à outils vise à rendre le territoire québécois plus résilient aux changements climatiques en intégrant la participation citoyenne au cœur des projets d'adaptation.

Elle propose :

des méthodes simples et accessibles pour organiser des démarches participatives en lien avec le climat ;

des outils pratiques pour intégrer les perspectives des populations vulnérables ;

des ressources pour planifier, animer et mettre en œuvre des projets d'adaptation de manière collaborative.

Cette initiative s'inscrit dans la continuité de la méthode d'urbanisme participatif développée par le Centre d'écologie urbaine et déjà mise en œuvre dans de nombreux projets partout au Québec. Le nouvel ensemble d'outils adapte cette approche aux enjeux spécifiques de l'adaptation climatique.

Un appel à candidatures pour bâtir ensemble la ville résiliente

En parallèle, un appel à candidatures est en cours jusqu'au 8 mars 2026 pour constituer une cohorte de cinq organismes montréalais travaillant auprès de populations vulnérables. L'objectif est de développer leurs capacités à mener des projets d'adaptation dans des quartiers méritant l'équité.

Les organismes sélectionnés bénéficieront d'un accompagnement gratuit offert par le Centre d'écologie urbaine, comprenant un soutien financier, un parcours de formation en quatre volets sur les changements climatiques et la participation citoyenne, ainsi qu'un suivi personnalisé pour élaborer un plan d'action adapté à leur communauté.

Les démarches soutenues pourront mener à diverses initiatives, telles que l'élaboration d'un plaidoyer auprès de différents paliers gouvernementaux, la mise en place d'un plan d'urgence pour certains aléas climatiques ou la réalisation de projets de verdissement.

Pour consulter la boîte à outils : https://urbanismeparticipatif.ca/outils

Pour consulter l'appel à candidatures : https://urbanismeparticipatif.ca/appel-candidatures

Nous tenons à remercier le Ministère de la Santé et des Services sociaux de même que la Direction régionale de santé publique de Montréal du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal pour leur contribution financière permettant ainsi la poursuite de notre mandat.

À propos du Centre d'écologie urbaine

Organisme à but non lucratif, le Centre d'écologie urbaine propose des pratiques et des politiques pour créer des villes écologiques, démocratiques et en santé. Il développe le pouvoir d'agir ensemble des citoyennes et citoyens, des communautés et des municipalités du Québec, pour créer des villes durables à échelle humaine, résolument engagées dans la transition socio-écologique. Le Centre collabore avec les communautés et les municipalités de partout au Québec, et prend part à des partenariats nationaux et internationaux.



