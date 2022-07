Le Centre d'art de Montréal à Griffintown devient un musée

MONTRÉAL , le 19 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Au cours des douze dernières années, l'arrondissement du Sud-Ouest de Montréal a connu d'énormes changements! En particulier dans le quartier de Griffintown!

Le Centre d'art de Montréal, qui s'est établi à Griffintown en 2010, a grandement contribué à cette nouvelle renaissance du quartier.

Situé dans le bâtiment patrimonial historique du 19e siècle de la Caledonian Iron Works Company, ce centre d'art à but non lucratif a pu accueillir plus de 200 artistes locaux des arts visuels et du spectacle au cours des 12 dernières années.

Le mercredi 20 juillet 2022, le Centre d'art de Montréal devient officiellement un musée ! "Il nous a fallu plus de 12 ans pour réaliser notre plan et atteindre notre objectif d'offrir à Montréal une autre grande attraction muséale! Nous sommes très fiers de notre réussite", a déclaré Allan Diamond, fondateur du Centre d'art de Montréal.

Le nouveau musée présente une magnifique collection permanente d'œuvres d'art européennes du XIXe siècle. Trois galeries d'art exposent les œuvres des 50 artistes membres du centre qui travaillent dans une sélection d'ateliers ouverts et privés que le public peut visiter 6 jours par semaine.

Les visiteurs du musée découvriront un groupe d'extraordinaires statues de cire représentant d'importants fondateurs historiques du Québec, offertes par le Musée de cire Grévin de Paris.

Le public est invité et bienvenu à découvrir l'un des meilleurs musées de Montréal le long du canal de Lachine. Les visiteurs peuvent réserver une visite en ligne sur leur site Web : montrealartcenter.com, ou par téléphone : (514) 667 2270, ou ils peuvent simplement passer au Musée : au 1844 rue William Montréal, Qc, H3J 1R5, du mardi au dimanche, de 11h00 à 17h00. 12 $ pour les adultes, 10 $ pour les aînés et 8 $ pour les étudiants.

