Le Centre d'appui aux communautés immigrantes (CACI), un allié incontournable des nouveaux arrivants depuis 30 ans!

MONTRÉAL, le 30 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le Centre d'appui aux communautés immigrantes (CACI) célèbre aujourd'hui ses 30 ans comme allié incontournable des nouveaux arrivants avec l'inauguration de ses nouveaux locaux, en présence de M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie. Solidement ancré dans la communauté, le CACI a accueilli, puis favorisé, l'intégration et la francisation de plus de 185 000 personnes immigrantes partout au Québec, en plus d'avoir été un intervenant de première ligne lors de crises humanitaires.

« Je suis heureux de souligner le travail exceptionnel et l'engagement des membres du CACI, un partenaire important de notre ministère en raison de son rôle majeur au niveau de l'intégration et de la francisation des nouveaux arrivants à Montréal. Nous travaillons en étroite collaboration avec de nombreux partenaires de toutes les régions du Québec et sommes reconnaissants de pouvoir nous appuyer sur leur expertise. Il est important pour notre gouvernement de valoriser le travail de ces organismes en les soutenant dans leur mission grâce à nos différents programmes de financement », a déclaré M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la Mauricie.

« Notre mission au CACI est de faire en sorte que chaque immigrant trouve sa place au Québec et s'y épanouisse. Lorsqu'un nouvel arrivant se tourne vers notre organisme, c'est toute une équipe qui se mobilise pour l'accompagner à chacune des étapes de son intégration. Ici, nous prenons soin d'écouter les besoins de la personne, de l'orienter vers les meilleurs services et de l'accompagner jusqu'à sa pleine intégration par la francisation, l'emploi et l'immersion dans la culture québécoise », explique Mme Anait Aleksanian, directrice générale du CACI.

De précieux partenaires confirment le rôle essentiel du CACI

Depuis de nombreuses années, le CACI a su compter sur l'appui d'alliés qui croient en l'offre de services d'accompagnement aux communautés immigrantes du Québec, comme le ministère de l'Immigration et de la Francisation, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, le ministère de la Famille, le ministère de la Culture et des Communications, Centraide du Grand Montréal, le Secrétariat à la condition féminine, le Secrétariat à la promotion et à la valorisation de la langue française, l'Office québécois de la langue française, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, la Congrégation des Sœurs de la Providence, L'APPUI Montréal pour les proches aidants et Service Canada.

Lors de son passage à l'inauguration, M. Jean Boulet, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, annoncera l'octroi d'un soutien financier considérable aux organismes communautaires dont la mission est d'accueillir et de soutenir l'intégration des personnes immigrantes afin de contribuer au développement social, économique et culturel de l'ensemble du Québec, et ce, en amont du Plan d'action pour favoriser la régionalisation de l'immigration au Québec.

Fondé en 1993, le CACI a vu le jour grâce à la congrégation des Sœurs de la Providence, au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI), anciennement nommé ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration, ainsi qu'avec la contribution d'autres acteurs du milieu montréalais. Sa mission principale est d'accompagner les nouveaux arrivants dans leurs démarches d'installation ainsi que l'ensemble des communautés immigrantes dans leur processus d'intégration à la société d'accueil. Le CACI se distingue par l'excellence de ses services, par sa flexibilité et par sa bienveillance.

