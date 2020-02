Le Centre d'aide du roi Salman lance le 2e Forum humanitaire international

RIYAD, Arabie saoudite, 21 février 2020 /CNW/ - Le Centre d'aide humanitaire et de secours du roi Salman (King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre - KSrelief) en Arabie saoudite tiendra le 2e Forum humanitaire international à Riyad les 1er et 2 mars 2020. L'événement est l'un des plus importants du calendrier humanitaire et rassemblera certains des plus grands experts de la planète qui évalueront des moyens et des changements significatifs susceptibles d'améliorer l'assistance accordée.

Le forum abordera certains des défis humanitaires mondiaux les plus urgents à l'heure actuelle, s'appuyant sur les pratiques d'excellence préconisées par les acteurs humanitaires de premier plan afin de trouver des solutions qui profiteront à toutes les personnes dans le besoin.

Annonçant l'événement, le superviseur général de KSrelief, Son Excellence le Dr Abdullah Al Rabeeah, a affirmé : « Le 2e Forum international de Riyad survient alors que la communauté humanitaire mondiale est confrontée à de nombreux enjeux. Il s'agit d'une occasion unique permettant aux principaux acteurs humanitaires, aux experts et aux scientifiques de converger au même endroit afin de débattre des thèmes actuels de manière ouverte, honnête et transparente. À moins de trouver des façons plus innovantes d'accroître la portée et l'efficacité de nos travaux, nous faisons faux bond aux personnes qui ont le plus besoin de notre aide […] Nous avons le devoir d'agir. »

Parmi les participants, mentionnons notamment le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS; sir Mark Lowcock, secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence; David Beasley, directeur général du PAM; Filippo Grandi, le haut-commissaire aux réfugiés de l'UNHCR, ainsi que Reem Al Hashimy, ministre d'État de la Coopération internationale des Émirats arabes unis.

Le Dr Al Rabeeah a déclaré que l'Arabie saoudite est un joueur de plus en plus influent au sein de la communauté humanitaire internationale, ajoutant que le prochain forum servira de tribune pour discuter de solutions pratiques afin de résoudre certains des défis humanitaires les plus pressants de la planète, et ce, en s'appuyant sur les pratiques exemplaires des organisations humanitaires de premier plan.

Fondé en 2015, KSRelief a appuyé plus de 1 200 projets à l'échelle internationale, s'attaquant à des problèmes comme l'insécurité alimentaire, la coordination d'aide humanitaire et d'assistance d'urgence, l'éducation et l'assainissement de l'eau. En 2019, l'organisme a offert en aide près d'un milliard de dollars et a travaillé avec 144 partenaires différents afin d'alléger les souffrances des personnes démunies de partout dans le monde. Plus récemment, KSrelief a offert de l'assistance à la Chine pour prendre en charge le coronavirus.

Pour effectuer l'inscription d'un organe médiatique ou pour en savoir plus sur les séances et les conférenciers, veuillez consulter le : https://rihf.ksrelief.org/Home.

