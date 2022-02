Le nouvel Orienteur en mesures d'aide permettra à 100 000 autres Canadiens à faible revenue à

accéder aux prestations gouvernementales, augmenter leur revenu et réduire l'insécurité

alimentaire

MISSISSAUGA, ON, le 28 févr. 2022 /CNW/ - Le Centre d'action de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire (« le centre ») contribue 600 000 $ sur trois ans pour venir en aide à Prospérité Canada, une œuvre de bienfaisance nationale, afin d'améliorer et étendre la portée de son Orienteur en mesures d'aide, une plateforme en ligne novatrice qui aide les Canadiens à faible revenu à identifier et accéder aux prestations gouvernementales. L'outil est facile à utiliser et fournit des recommandations de prestations personnalisées en fonction des circonstances de la vie de chaque utilisateur.

« Chaque année, des milliards de dollars en prestations disponibles pour les Canadiens à faible revenu ne sont pas réclamés parce que les gens rencontrent des obstacles lorsqu'ils produisent leurs déclarations de revenu, ne sont pas suffisamment renseignés au sujet des prestations auxquelles ils ont droit ou ont de la difficulté à y accéder, affirme Sarah Stern, dirigeante du centre. Notre partenariat avec Prospérité Canada est un moyen direct de réduire l'insécurité alimentaire chez les Canadiens à faible revenu en augmentant leur revenu et leur capacité d'acheter de la nourriture. »

« Déterminer quels sont les prestations gouvernementales auxquelles vous avez droit et comment les obtenir est incroyablement compliqué, prend beaucoup de temps et, pour beaucoup trop de gens, c'est si frustrant qu'ils abandonnent tout simplement, explique Elizabeth Mulholland, chef de la direction, Prospérité Canada. L'Orienteur en mesures d'aide change tout cela en servant de guide personnel, aidant les personnes à naviguer rapidement dans le labyrinthe d'information gouvernementale et à réussir à identifier les prestations auxquelles elles pourraient être admissibles, mais qu'elles ne reçoivent pas, et leur apprend comment y accéder. »

Plus de 4 millions de personnes au Canada vivent dans l'insécurité alimentaire; les faibles revenus en sont la cause principale.

Les remboursements d'impôt et les prestations de revenu sont une importante source potentielle de revenu pour la plupart des ménages à revenu faible ou modeste. Cependant, un grand nombre se heurte à des obstacles personnels, institutionnels et systémiques pour accéder à ce revenu. Par conséquent, on estime que plus de deux milliards de dollars en prestations ne sont pas réclamées par les personnes à faible revenu chaque année. Il s'agit d'une évaluation modérée basée sur le fait qu'actuellement, une personne sur cinq à faible revenu au Canada ne fait pas de déclaration d'impôt. Il a été démontré qu'en moyenne, l'aide pratique offerte par les partenaires communautaires de Prospérité Canada par rapport à l'impôt et aux prestations augmente le revenu annuel des utilisateurs de service de 3 675 $ par personne.

Au moyen de ce projet, Prospérité Canada travaillera avec des partenaires communautaires sans but lucratif afin de former des fournisseurs de services de première ligne à utiliser l'Orienteur en mesures d'aide, ce qui devrait aider quelque 100 000 personnes à accéder à l'information dont elles ont besoin pour obtenir leurs prestations. Le projet évaluera également dans quelle mesure l'Orienteur en mesures d'aide entraîne l'augmentation du revenu et réduit l'insécurité alimentaire chez les personnes à faible revenu.

À propos de Prospérité Canada (www.prosperitecanada.org)

Prospérité Canada est un organisme de bienfaisance canadien qui se consacre à élargir, grâce à des politiques et à des programmes novateurs, les possibilités économiques des Canadiennes et des Canadiens vivant dans la pauvreté. Prospérité Canada travaille en collaboration avec les gouvernements, les entreprises et les groupes communautaires afin d'élaborer et de promouvoir des politiques, des programmes et des ressources en matière de finance en vue de supprimer les obstacles et de favoriser la prospérité des Canadiennes et des Canadiens.

À propos du Centre d'action de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire (www.feedopportunity.com)

Le Centre d'action de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire est une œuvre de bienfaisance nationale qui s'est engagée à travailler en collaboration dans l'ensemble des secteurs afin de réduire l'insécurité alimentaire au Canada de 50 % d'ici 2030. Le Centre plaide pour des solutions de politique structurelle et investit en acquisition des connaissances et en programmes axés sur l'alimentation qui font progresser la capacité des gens et des collectivités d'instaurer une sécurité alimentaire durable. Le Centre a été créé en 2016 et il est gouverné par un conseil d'administration qui comprend quatre experts indépendants.

