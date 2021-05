Impliquer le secteur des soins de santé communautaires afin d'augmenter la sécurité alimentaire

MISSISSAUGA, ON, le 18 mai 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, le Centre d'action de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire (« le Centre ») a annoncé qu'il investit 450 000 $ sur trois ans afin d'être un partenaire principal de Nourrir la santé, une initiative lancée par la Fondation McConnell. Au moyen de cet investissement, le Centre cherche à travailler en collaboration afin de faire progresser la sécurité alimentaire en tirant parti des ressources et des actifs du secteur des soins de santé canadien.

« La réduction de l'insécurité alimentaire nécessite des politiques publiques qui luttent contre les causes fondamentales, alors que les programmes communautaires augmentent l'accessibilité et l'abordabilité des aliments sains, affirme Lynda Kuhn, présidente du Centre. Moins de 25 % des personnes confrontées par l'insécurité alimentaire ont accès aux services d'alimentation de secours. En même temps, le secteur des soins de santé reconnaît de plus en plus les répercussions des « déterminants sociaux de la santé », y compris l'insécurité alimentaire, et la possibilité d'améliorer les résultats sur la santé en participant à une plus grande intervention communautaire ».

« Étant donné que le Centre cherche à promouvoir des solutions structurelles, poursuit madame Kuhn, nous explorons des possibilités de partenariats qui répondent aux besoins des Canadiens vulnérables en les reliant aux services alimentaires, de santé et à d'autre services financiers et sociaux. »

« La prise de mesures afin de faire de l'alimentation une partie intégrante de la santé et d'aborder les taux de l'insécurité alimentaire persistante dans les bonnes proportions est un domaine d'intervention essentiel pour Nourrir la santé. Il nécessite une approche comprenant de multiples intervenants et nous croyons que les soins de santé doivent y avoir un rôle clé, explique Hayley Lapalme, directrice adjointe de Nourrir la santé. En soutenant les organismes et les dirigeants des soins de santé, nous équipons les collaborateurs de nouvelles façons de penser, de catalyser l'innovation et de réimaginer à quoi peut ressembler l'alimentation dans des contextes de santé. Nous sommes enchantés de former un partenariat avec le Centre d'action de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire. »

Nourrir la santé œuvre avec le secteur des soins de santé afin de répandre et d'approfondir les innovations qui se tournent vers le pouvoir des aliments pour renforcer la santé des gens et de la planète. En réunissant les dirigeants des secteurs de la santé, de la communauté et des politiques, ainsi que les dirigeants institutionnels, Nourrir la santé a créé une communauté de pratique habilitant le leadership de l'action pour le climat et de l'équité en matière de santé. Au moyen de cohortes d'ancrage, Nourrir la santé soutient des partenariats des soins de santé et communautaires à travers le Canada afin d'utiliser les aliments comme levier de changement pour lutter contre l'insécurité alimentaire et renforcer la résilience des communautés.

À propos du Centre d'action de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire

Le Centre d'action de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire (« le Centre ») est une œuvre de bienfaisance enregistrée qui s'est engagée à travailler en collaboration dans l'ensemble des secteurs afin de réduire l'insécurité alimentaire au Canada de 50 % d'ici 2030. Le Centre préconise la création de politiques publiques essentielles et travaille avec des programmes axés sur l'alimentation qui font progresser la capacité des gens et des collectivités d'instaurer une sécurité alimentaire durable. Le Centre a été créé en 2016 et il est gouverné par un conseil d'administration qui comprend quatre experts indépendants.

