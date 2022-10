Le centre culturel afro-canadien de Montréal (CCAM), la plus importante en matière de financement artistique, lance ses activités publiques

MONTRÉAL, le 28 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui le Centre Culturel afro-canadien de Montréal lance l'exposition Rencontre de générations: âmes spéculaires dans le cadre de l'inauguration de ses activités publiques au Québec. Cette exposition aura lieu à la Maison du Conseil des arts de Montréal du 28 octobre au 18 novembre 2022 , en prélude à des annonces culturelles importantes à venir.

L'exposition commissariée par Cécilia Bracmort s'inscrit dans le cadre plus large des solutions nécessaires à la mise en place d'un espace culturel inclusif qui encourage l'innovation dans les arts, préserve et fait rayonner le patrimoine culturel des communautés noires tout en incarnant l'harmonie entre les cultures. Ainsi, le CCAM souhaite, à travers cette initiative artistique, faciliter l'accession à l'art, et faire jaillir de la lumière sur une facette encore insuffisamment connue ou mal connue de la culture et des pratiques artistiques afrodescendantes. De manière encore plus importante, cet événement officialisera l'inauguration des activités publiques du CCAM ainsi que sa programmation culturelle de l'année 2022-2023.

« Il est important de rassembler toutes les ressources de la diversité extraordinaire du Québec et les mettre à contribution afin de faire rayonner davantage la richesse de notre société, la rendre encore plus représentative de toutes ses communautés constituantes. L'exposition Rencontre de générations est l'expression de ses passerelles culturelles et patrimoniales capables de nous rassembler indépendamment de nos origines » déclare le président du CCAM Allen Alexandre, pour expliquer la pertinence de présenter les œuvres de deux artistes peintres d'origine haïtienne établis au Québec, Manuel Mathieu et Martine Fourcand .

Au-delà de marquer le lancement public des activités programmatiques du CCAM, l'exposition se veut une plaidoirie publique en faveur des thématiques générales adressées par le CCAM dans sa mission, à savoir : le rayonnement, la préservation et la diffusion du patrimoine culturel et artistique des communautés afro-descendantes au Québec.

En effet, le CCAM se donne pour objectif de combler un vide important en matière de valorisation du patrimoine et de l'apport des communautés noires à notre société et, via ses initiatives clés, laisser un legs significatif au Québec et au Canada avec un potentiel d'impact socioéconomique durable et considérable.

Faits saillants

La communauté noire représente le groupe ethnique le plus important de la ville de Montréal, représentant 10,6 % de sa population.

Montréal abrite également la deuxième population noire la plus importante et la plus diversifiée au Canada sur le plan ethnolinguistique.

Cependant, des constats ressortis des rapports sur le racisme de la ville de Montréal et d'autres'institutions soulignent d'importants défis en matière de valorisation du patrimoine pour les communautés racisées, et en particulier les communautés noires, et portent principalement sur, mais sans s'y limiter :

un manque important d'accès aux types d'espaces qui leur permettent de s'exprimer culturellement ;

un manque de visibilité et un sous-financement chronique ou une absence totale de financement pour leurs organismes, en particulier ceux à vocation culturelle;

Plusieurs millions de dollars sont nécessaires pour financer les activités du CCAM à l'horizon de 2024, l'année de clôture de la Décennie de l'ONU pour les personnes d'ascendance africaine (2015-2024), afin de réduire réellement les inégalités dans le panorama culturel québécois et canadien et diversifier l'offre culturelle.

Le CCAM rassemble autour d'un projet structurant et fédérateur les acteurs culturels, académiques, et institutionnels les plus importants du Québec ainsi qu'au sein des communautés noires. Son approche collaboratif permet déjà de commencer à aborder concrètement les problématiques de visibilité, de sous-financement, de création d'opportunités et de développement d'espaces qui permettent l'expression culturelle et artistique authentique des communautés noires dans une perspective de vivre-ensemble et d'échange interculturel. Le Centre Culturel afro-canadien de Montréal bénéficie de soutien financier public et privé, grâce à la contribution de généreux donateurs. D'autres annonces majeures sur un projet d'envergure et inédit suivront.

À propos du centre culturel afro-canadien de Montréal

Le CCAM constitue la plus importante et la plus ambitieuse initiative en matière d'investissement en infrastructure culturelle, patrimoniale, et artistique jamais entreprise ou réalisée par la communauté noire au Canada. Il a pour mission d'encourager l'innovation, de préserver et promouvoir le patrimoine des Canadiens d'ascendance africaine. Le CCAM est une initiative de plusieurs dizaines de millions de dollars et le projet d'infrastructure culturelle le plus ambitieux jamais entrepris ou réalisé par la communauté noire au Canada. L'initiative a été entreprise avec l'intention de léguer aux générations futures un patrimoine culturel significatif au terme de la Décennie internationale de l'ONU pour les personnes d'ascendance africaine (2015-2024).

