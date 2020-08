TORONTO, le 27 août 2020 /CNW/ - Le Centre canadien pour la mission de l'entreprise est heureux d'annoncer la composition de son groupe d'experts pour aider les entreprises et les organisations canadiennes à redéfinir et à renforcer la portée de leur mission et de leurs contributions à la société dans son ensemble.

« Nous avons recruté une équipe formidable pour réaliser le mandat du Centre canadien pour la mission de l'entreprise, qui consiste à effectuer des analyses et à offrir des conseils aux entreprises et aux organisations désireuses de revoir leur mission, » s'est ravi le fondateur du Centre, Jaime Watt. « La diversité de pensée, d'expérience et d'antécédents professionnels présente au sein de cette équipe permettra au Centre canadien pour la mission de l'entreprise de profiter d'une variété de points de vue, lesquels sont essentiels pour conseiller judicieusement les entreprises et organisations canadiennes et les doter des outils dont elles ont besoin ».

Le Centre peut compter sur l'expertise et les compétences de Navigator pour aider les entreprises et les organisations qui souhaitent revoir leur mission et contribuer davantage au bien-être de la société dans son ensemble. De plus, il est en mesure d'encadrer et de stimuler la réflexion sur ce sujet important afin de faire avancer le débat public.

« Les attentes à l'égard des organisations et des entreprises évoluent et grandissent. Les entreprises doivent, à compter de maintenant, voir au-delà des profits et des intérêts des seuls actionnaires afin de tenir compte des intérêts de toutes les parties prenantes, » a déclaré le président Brian Gallant. De plus en plus, on s'attend à ce que les organisations, quelles qu'elles soient, créent de la valeur et aient un effet positif sur les communautés dans lesquelles elles exercent des activités, sur l'environnement et sur la société dans son ensemble. On veut également qu'elles s'expriment publiquement et adoptent de mesures concrètes pour faire avancer d'importantes questions de société », a ajouté M. Gallant.

Outre son PDG Brian Gallant, avocat et ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick de 2014 à 2018, le Centre est composé de responsables des secteurs privé et public et de leaders d'opinion provenant de partout au Canada.

André Pratte, Vice-président, et Directeur de la recherche est un ancien sénateur indépendant du Québec et un ex-éditorialiste en chef de La Presse.

Tasha Kheiriddin, vice-présidente est conférencière à l'école de politique publique Max Bell, chroniqueuse, ancienne commentatrice et vice-présidente de l'Institut économique de Montréal

Catherine Bell est auteure à succès, entrepreneure et fondatrice de l'entreprise Awakened Company.

Roxanna Benoit est avocate et ex-vice-présidente des affaires publiques, des communications et du développement durable chez Enbridge. Elle a également été sous-ministre au sein du gouvernement de l'Alberta.

Jodi Butts est avocate, entrepreneure et membre du conseil d'administration et ex-directrice générale de Rise Asset Development.

Michael Cooke est président du conseil d'administration de Journalists for Human Rights et l'ancien rédacteur en chef du Toronto Star.

Sara Diamond est présidente émérite de l'Université OCAD, ancienne directrice des arts médiatiques et visuels et directrice de la recherche au Banff Centre.

Madeleine Féquière est directrice et chef du crédit d'entreprise à Domtar et membre indépendante du conseil d'administration d'Investissement Québec.

Karen MacKenzie est présidente et cofondatrice de MacKintosh Canada, commissaire à la Edmonton Policy Commission et conseillère principale auprès de l'Indigenous Women in Community Leadership, de l'institut Coady de l'Université St. Francis Xavier.

Don McCutchan est un économiste et ex-associé et conseiller en politique internationale chez Gowling WLG, ancien directeur exécutif de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et ancien fonctionnaire du ministère des Finances Canada.

David Simmonds est ex-premier vice-président, Communications et affaires publiques chez McKesson Canada et président élu du Canadian Club de Toronto.

Le Centre publiera des avis et des analyses provenant de ses experts portant sur les tendances et les développements importants liés à la mission de l'entreprise, tout en offrant des conseils aux entreprises et organisations canadiennes.

Pour obtenir plus d'information sur le groupe de spécialistes du Centre, consultez le site Internet.

À propos du Centre canadien pour la mission de l'entreprise

Le Centre canadien pour la mission de l'entreprise est une initiative novatrice de Navigator, la principale entreprise canadienne de gestion d'enjeux et de communication stratégique. Son équipe de spécialistes dans les domaines de la politique, de la gouvernance, des affaires, des communications, du droit et de la responsabilité sociale aide les entreprises et les organisations canadiennes à obtenir de l'information, des outils et tout l'appui nécessaire afin de redéfinir et renforcer la portée de leur mission et de leurs contributions à la société dans son ensemble.

S'appuyant sur les résultats d'une étude inédite et exclusive qui sera rendue publique en septembre, le Centre publiera régulièrement des analyses et des conseils à l'intention des entreprises, basés sur les attentes des Canadiens. Ces informations serviront à concevoir des solutions stratégiques sur mesure permettant aux entreprises et aux organisations de définir, de faire progresser et de mettre en œuvre leur raison d'être.

On peut obtenir plus d'information sur le Centre canadien pour la mission de l'entreprise sur son site Internet ou sur LinkedIn.



