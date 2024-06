« Depuis quatre ans, nous promettons que l'agrandissement du centre BMO offrira aux Calgariens, aux Albertains du Sud et aux visiteurs de notre ville une meilleure façon de se rassembler. Aujourd'hui, c'est avec une fierté incommensurable que nous ouvrons les portes du centre BMO au parc Stampede », a déclaré Joel Cowley, directeur général du Stampede de Calgary. « L'agrandissement du centre BMO a été conçu pour Calgary et le sud de l'Alberta, dans l'intention de créer une installation de classe mondiale, à la fois en termes de conception et de capacité à offrir des expériences exceptionnelles aux invités grâce à notre accueil chaleureux, typique de l'ouest de l'Alberta. Compte tenu de l'intérêt manifesté par l'industrie des congrès, avant même l'ouverture officielle, nous savons que cette installation aura un impact positif sur l'économie de Calgary en soutenant les secteurs du tourisme et de l'hôtellerie. Nous l'avons construit pour notre avenir, et nous avons hâte de profiter du succès de cette expansion dans les décennies à venir ».

Le premier événement majeur qui se tiendra dans le nouveau centre, le Global Energy Show, est déjà installé dans les halls d'exposition en préparation à l'événement du 11 juin, et 500 autres congrès et événements sont déjà prévus. Cela augmentera également l'achalandage des restaurants, des boutiques, des services de covoiturage et des autres attractions qui font de Calgary une ville unique. Les retombées économiques pour Calgary s'élèveront à plus de 100 millions de dollars par année et créeront des milliers d'emplois.

« Nous sommes fiers de célébrer l'ouverture officielle de cette annexe remarquable, qui est le fruit d'une collaboration, d'un partenariat et d'un véritable dévouement », a déclaré George Chahal, député de Calgary Skyview, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités. « Le Centre BMO, qui constitue une étape importante pour Calgary, sera un symbole de fierté pour la collectivité et offrira de nouveaux espaces où les gens pourront se rassembler, profiter d'expositions et vivre des expériences, en plus de faire de la ville une destination de choix pour des réunions et des événements nationaux et internationaux. Nous avons hâte de voir les innombrables possibilités qu'il apportera à Calgary. »

« Depuis quelques années, le Canada et le monde entier choisissent de plus en plus l'Alberta pour y vivre, y travailler, y investir et y élever leur famille. Le nouveau centre BMO contribuera à maintenir cette tendance en amenant davantage d'événements commerciaux et industriels au cœur de Calgary, où ils découvriront tant de choses qui font la renommée de cette ville », a déclaré l'honorable Danielle Smith, première ministre de l'Alberta. « Ce projet témoigne de ce que nous pouvons accomplir lorsque tous les niveaux de gouvernement s'unissent. Avec son premier événement majeur à l'horizon, je suis enthousiaste à l'idée de voir comment le centre BMO -- désormais le plus grand centre de congrès de l'Ouest canadien -- montrera au monde entier toutes les raisons pour lesquelles Calgary est la destination de choix pour accueillir les événements d'envergure ».

« Grâce à l'agrandissement du centre BMO, la capacité de Calgary à attirer des congrès et des réunions de classe mondiale est accrue et sa réputation sur la scène internationale ne peut être sous-estimée », a déclaré Jyoti Gondek, maire de Calgary. « Le nouveau centre BMO est unique à Calgary, unique au Stampede de Calgary et à l'industrie. Il s'agit d'une icône architecturale et d'un lieu de rassemblement communautaire, et les habitants de Calgary peuvent être fiers que nous ayons construit cette installation inégalée ici, au cœur du quartier de la culture et du divertissement. »

Le bâtiment, conçu par l'équipe de designers Stantec, Populous et S2, représente la prochaine génération d'installations de congrès, qui promet une expérience de premier ordre pour les invités, se targue d'une architecture de conception sans précédent et sert de lieu de rassemblement pour les congressistes et la communauté locale.

« Lorsque nous avons commencé la conception avec nos partenaires en 2019, nous nous sommes demandé comment nous pourrions concevoir une installation qui repousse les limites de la conception et de l'expérience d'un centre de congrès, et chaque décision que nous avons prise à partir de ce moment-là était alignée avec cet objectif », a déclaré Kate Thompson, présidente-directrice générale de la Société foncière municipale de Calgary, gestionnaire du développement pour le projet. « La Société foncière municipale de Calgary est incroyablement fière d'avoir réalisé ce projet dans le respect des délais et du budget, et d'avoir tenu la promesse d'en faire un lieu de classe mondiale. Avec l'achèvement de ce projet rassembleur, nous avons donné le ton pour les prochaines années du Culture + Entertainment District, et nous sommes enthousiastes à l'idée de poursuivre sur cette lancée alors que nous continuons à transformer ce quartier ensemble. »

M. Cowley a ajouté : « Le Stampede de Calgary est reconnaissant envers ses partenaires, la Société foncière municipale de Calgary pour son expertise dans la réalisation du projet et à nos généreux partenaires financiers -- le gouvernement du Canada, le gouvernement de l'Alberta et la Ville de Calgary -- pour leur investissement de 500 millions de dollars dans cette installation de classe mondiale. Nous sommes également reconnaissants envers BMO qui a prolongé de 10 ans les droits de dénomination de ce magnifique bâtiment et son partenariat avec le Stampede de Calgary, qui remonte à plus d'un siècle. »

Après plus de 124 ans de collaboration, le Stampede de Calgary et BMO ont renouvelé leur partenariat pour 10 ans, jusqu'à la fin de 2033. Dans le cadre de cet accord, BMO a étendu les droits de dénomination du centre BMO à l'agrandissement du centre BMO, qui accueillera des invités de notre communauté et du monde entier.

BMO soutient depuis longtemps le Stampede de Calgary. En 1899, BMO Groupe financier est devenu la banque officielle de l'Exposition de Calgary, prédécesseur du Stampede, et en est un commanditaire officiel depuis 1914. Qu'il s'agisse de commanditer des prix comme un compte bancaire de 5 $ pour les personnes les mieux habillées et les meilleures décorations de vitrines au centre-ville de Calgary pendant le Stampede de 1923, d'accueillir des danses carrées et des spectacles de rue à l'extérieur de son établissement de Stephen Avenue, ou d'organiser des expositions historiques sur le Stampede dans les succursales de BMO à travers la ville en 2018 et 2019, BMO a toujours été un champion du Stampede de Calgary et de l'esprit de communauté.

« Établir de solides partenariats au sein de nos collectivités est au cœur de ce que fait BMO pour accroître avec audace les bienfaits dans la vie, comme en affaires », a déclaré Mike Bonner, chef de la distribution, Services bancaires aux particuliers et aux entreprises au Canada, BMO. « C'est un honneur d'être le commanditaire du nom du centre BMO et de célébrer notre partenariat qui remonte à 1884 -- la plus ancienne relation d'affaires de l'Ouest canadien. Cette installation historique servira de lieu de rassemblement pour la communauté et aura une forte incidence sur l'économie, ce qui témoigne de l'engagement de BMO à favoriser le progrès pour une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive pour Calgary et au-delà. »

Les Calgariens sont invités à visiter le nouveau centre BMO agrandi pour la première fois le samedi 8 juin, lors du Community Round Up du Stampede de Calgary, présenté par ENMAX, de 9 h à 13 h. Joignez-vous à nous pour des crêpes GRATUITES, un stationnement GRATUIT et du plaisir GRATUIT en famille !

Pour de plus amples informations :

Emma Stevens

Directrice des communications et des relations extérieures

Société foncière municipale de Calgary

[email protected]

587 387-2460

Christine Thompson

Responsable des communications d'entreprise

Stampede de Calgary

[email protected]

403 585-4132

À propos du Stampede de Calgary

Le Stampede de Calgary célèbre les gens, les animaux, la terre, les traditions et les valeurs qui composent l'esprit unique de l'ouest du Canada. Le Stampede de Calgary contribue à la qualité de vie à Calgary et dans le sud de l'Alberta grâce à ses installations de renommée mondiale, à ses activités tout au long de l'année, à ses événements dans l'ouest du pays et à plusieurs programmes destinés aux jeunes et programmes d'agriculture. À l'image de notre thème 'We're Greatest Together', nous sommes un organisme communautaire sans but lucratif appuyé par des bénévoles qui préserve et célèbre notre patrimoine, nos cultures et l'esprit de communauté de l'ouest du Canada. Tous les revenus sont réinvestis dans les programmes et les installations du Stampede de Calgary. calgarystampede.com

About de la Société foncière municipale de Calgary

Créée et détenue par la Ville de Calgary, la Société foncière municipale de Calgary (Calgary Municipal Land Corporation) a pour mission d'atteindre les objectifs de la Ville en matière de densification urbaine et de renouvellement de la communauté, d'investissement dans les infrastructures et de création de lieux. L'approche de Société, un groupe d'entrepreneurs et de créateurs de lieux, est ancrée dans la participation communautaire et conçue pour renforcer les liens entre les lieux, les expériences et les personnes. En tant que maître d'œuvre de l'East Village et du nouveau Culture + Entertainment District de Calgary, CMLC dirige plus d'un milliard de dollars de projets de construction urbaine et est le chef de file de projets piliers à Calgary, notamment la transformation d'Arts Commons et l'agrandissement du centre BMO. La Société réalise le projet d'extension de la 17e avenue sud-est et de reconstruction de la station Victoria Park/Stampede LRT pour le compte de ses partenaires de Calgary Transit et de Calgary Stampede. calgarymlc.ca

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'actif total de 1 400 milliards de dollars au 30 avril 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

SOURCE CMLC

× Modal title