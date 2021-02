CALGARY, AB et BRAMPTON, ON, le 23 févr. 2021 /CNW/ - L'année dernière a fait ressortir la pertinence et l'importance des arts dans nos collectivités et dans nos vies. Plus que jamais, le besoin de communiquer avec les autres, surtout pendant les périodes de confinement et d'isolation extrême, a révélé à quel point l'expression créative est essentielle à notre santé émotionnelle et mentale ainsi qu'à notre appartenance commune à l'humanité.

Compte tenu de ces défis uniques, le centre Arts Commons a hâte d'annoncer sa nouvelle collaboration avec Canon, un chef de file en solutions d'imagerie numérique. La collaboration explorera le point de rencontre entre les arts et la technologie dans un monde en pleine pandémie de COVID-19 en mettant à profit l'équipement de cinéma de Canon au centre Arts Commons afin de créer de nouvelles façons novatrices de faire l'expérience et de profiter de l'art performance, autant sur le plan virtuel que dans la vie réelle, à mesure que les restrictions commencent à s'atténuer.

Puisque les organismes artistiques et les centres culturels sont fermés depuis mars 2020, les artistes ont dû trouver de nouvelles façons de créer et de partager leur travail. Bien que la consommation de contenu numérique ait atteint niveau record, la capacité des artistes à recréer complètement la sensation et l'expérience d'une prestation en direct est limitée. Les artistes et les organismes artistiques ont été forcés de redéfinir la création, la performance et la présentation d'œuvres artistiques.

C'est pourquoi, en janvier 2021, la conception et l'installation d'une nouvelle production cinématographique avec plusieurs caméras de Canon a commencé au Jack Singer Concert Hall de Calgary, la salle de concert de 2 000 places du complexe Arts Commons, qui accueille l'Orchestre philharmonique de Calgary. Le nouvel équipement comprend 10 caméras de qualité cinématographique, dont six seront fixées en permanence sur des têtes robotisées, tandis que les quatre autres ne seront pas fixées afin d'offrir une souplesse maximale. Le cadre comprend également 10 objectifs zoom de longueur variable, dont deux ultra-téléobjectifs 4K CINE-SERVO 50-1 000 mm T5,0-8,9 de Canon qui, avec la gamme dynamique élevée des caméras 4K EOS C300 Mark III de Canon, permettront aux téléspectateurs de profiter d'une diffusion en direct et d'une qualité d'image incomparables. Et ce n'est que le commencement.

Comme nous l'avons annoncé récemment, le centre Arts Commons, en partenariat avec la ville de Calgary et la Calgary Municipal Land Corporation, a lancé l'étape de conception du projet Arts Commons Transformation (ACT). Le projet d'agrandissement et de modernisation ACT permettra à Calgary d'accueillir le premier centre mondial des arts de la scène créé depuis la COVID-19, ce qui nécessitera une réinvention de la façon dont les bâtiments, les lieux artistiques et les expériences culturelles sont conçus. Les systèmes de caméra conceptuelle qui ont été présentés dans le cadre de l'édition 2021 du Consumer Electronics Show (CES), comme le système de caméra Activate My Line of Sight (AMLOS) et d'autres technologies à venir, permettraient au centre Arts Commons de repousser les limites de la créativité et de la narration ainsi qu'au public de vivre des expériences uniques et puissantes dans un avenir rapproché.

« Cette collaboration permet à Calgary de se positionner à l'avant-garde de l'innovation et de la créativité », affirme Alex Sarian, président et chef de la direction du centre Arts Commons. « La pandémie de COVID-19 a révélé que les secteurs des arts et de la technologie ne font que commencer à explorer la relation entre l'un et l'autre. Entre la mission de Canon de redéfinir la façon dont la technologie est utilisée pour saisir la vie et la vision du centre Arts Commons pour l'avenir du secteur artistique de Calgary, cette relation est bien placée pour devenir un modèle international pour les centres artistiques du 21e siècle. »

« Canon Canada fait partie de la collectivité de Calgary depuis de nombreuses années. Nous sommes heureux de collaborer à ce projet avec le centre Arts Commons. Notre passion, c'est d'aider les créateurs et les artistes à raconter leur histoire. Nous sommes heureux d'explorer de nouvelles façons pour les Canadiens de faire l'expérience de l'art performance comme jamais auparavant », déclare Justin Lam, premier vice-président et directeur général du Groupe des technologies d'imagerie et des communications de Canon Canada.

« Les Calgariens sont des créateurs, des conteurs et des innovateurs. En tant que collectivité, nous sommes en mesure de relever certains des plus grands défis du monde grâce à la technologie », explique Mary Moran, chef de la direction de Calgary Economic Development. « Le point de rencontre entre les arts et la technologie, surtout dans le monde de l'après-pandémie de COVID-19, nous permettra de vivre les expériences enrichissantes que notre collectivité recherche ainsi que de soutenir la diversification économique sur laquelle nous nous appuierons à l'avenir. En plus de la reprise économique actuelle, cette collaboration entre Canon et le centre Arts Commons est excitante pour notre secteur des arts et constitue un pas dans la bonne direction pour notre ville. »

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le centre Arts Commons, veuillez consulter le site artscommons.ca .

À propos du centre Arts Commons

Construit en 1985, l'Arts Commons est le troisième centre artistique en importance au Canada et contribue fortement à la vie sociale, économique, culturelle et intellectuelle ainsi qu'au bien-être des Calgariens et des visiteurs. En tant que protecteur d'un écosystème artistique, le centre Arts Commons soutient, promeut et présente le travail de six entreprises résidentes qui ont élu domicile au centre Arts Commons, soit l'Alberta Theatre Projects, l'Arts Commons Presents, l'Orchestre philharmonique de Calgary, le Downstage, le One Yellow Rabbit et le Theatre Calgary. Chaque année, environ 200 groupes communautaires utilisent le complexe Arts Commons d'une superficie de 560 000 pieds carrés. En réponse à la croissance de notre ville au cours des 35 dernières années, le projet Arts Commons Transformation (ACT) offrira aux artistes, aux organismes artistiques et au public un foyer de renommée mondiale où les arts peuvent être créés, partagés et soutenus de façon novatrice.

À propos de Canon Canada Inc.

Établie à Brampton, en Ontario, Canon Canada Inc. est une filiale en propriété exclusive de Canon U.S.A. Inc. et un important fournisseur de solutions grand public, interentreprises et d'imagerie numérique. L'innovation et les technologies de pointe jouent un rôle essentiel dans le succès de la société. Canon Canada Inc. s'est engagée à assurer le plus haut niveau de satisfaction et de fidélisation de la clientèle, offrant un service après-vente et de soutien 100 pour cent canadien pour tous les produits qu'elle distribue. Canon Canada Inc. est fidèle à sa philosophie du Kyosei en matière de responsabilité sociale et environnementale. Pour obtenir plus d'information, consultez le site Web canon.ca ou suivez la société sur Facebook, Twitter ou Instagram en utilisant @CanonCanada.

