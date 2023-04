MONTRÉAL, le 17 avril 2023 /CNW/ - Le compte épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP) est maintenant offert à la Banque Nationale.

Il est possible d'ouvrir un CELIAPP dès cette année en prenant un rendez-vous : CELIAPP | Banque Nationale (bnc.ca)

Faits saillants :

De quoi s'agit-il? Un compte d'épargne libre d'impôt en prévision de l'achat d'une première propriété.

Qui peut y avoir accès? Vous êtes un résident canadien âgé entre 18 et 71 ans? Vous vous qualifiez comme « acheteur d'une première habitation »? Vous pourriez être admissible. Les autres critères sont disponibles ici.

Quels sont les avantages? Vous économisez de l'impôt tout en épargnant.

Les cotisations sont déductibles d'impôt; Le retrait pour l'achat d'une première propriété est aussi non imposable; Les rendements des investissements sont libres d'impôt; Vous pouvez combiner un retrait admissible du CELIAPP et un retrait RAP du REER pour une mise de fonds; Contrairement au RAP, l'argent n'a pas à être remboursé et il n'y a aucune limite de retrait.

Combien peut-on épargner? Des cotisations jusqu'à 8 000 $ par année, qui peuvent être reportées si elles ne sont pas utilisées (maximum de 8 000 $ de cotisations reportées l'année suivante). Vos droits de cotisations commencent dès que vous ouvrez votre compte, pour un maximum de 40 000 $ à vie.

Si après un délai de 15 ans vous n'avez plus de projet d'achat d'une propriété, vous pourrez transférer vos sommes dans votre REER sans affecter le plafond de cotisation de votre REER.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 418 milliards de dollars au 31 janvier 2023, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte environ 30 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Twitter.

