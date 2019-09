Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu soutient la marche pour la planète le vendredi 27 septembre 2019

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 23 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le vendredi 27 septembre prochain, dans le cadre du mouvement La planète en grève qui s'organise à travers le monde, une marche citoyenne prendra son départ du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu à midi. Cet événement symbolique se veut un message de solidarité pour la protection de l'environnement et pour sensibiliser le monde à la crise climatique.

L'Association générale étudiante du Cégep (AGE) a voté majoritairement en faveur d'une participation de la part des étudiantes et étudiants au mouvement. Le Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep a aussi obtenu un mandat de mobilisation pour cette journée. C'est dans cette optique que les deux organisations préparent une marche citoyenne dans la ville.

De son côté, la direction du Cégep soutient cette cause en libérant les membres du personnel de soutien et professionnel qui participeront à la marche, et ce, de 13 h à 14 h 30.

« Comme le dit si bien Hubert Reeves, l'univers est une machine à faire de la conscience. Notre communauté collégiale reconnaît l'importance de la protection de l'environnement quant à l'avenir de notre planète. Comme institution d'enseignement supérieur, je crois qu'il est de notre responsabilité de mobiliser l'ensemble des citoyennes et citoyens afin de poser des actions concrètes pour les sensibiliser et les informer à l'importance de la protection de l'environnement et du développement durable », mentionne Nathalie Beaudoin, la directrice générale du Cégep.

« Nous avons priorisé et placé cet enjeu au centre de notre nouveau plan stratégique. Concrètement, nous sommes actuellement dans le processus d'évaluation de notre empreinte environnementale afin de dégager des pistes de solution concrètes qui mèneront à des actions profitables afin de réduire cette empreinte au cours des cinq prochaines années. Cet automne, l'embauche d'une ressource professionnelle à temps plein nous aidera à en faire plus afin que nous puissions devenir une référence en écocitoyenneté dans le Haut-Richelieu ».

Pour la période visée, les activités du Cégep ne seront pas suspendues. Les services qui seront jugés essentiels seront maintenus. Les deux campus du Cégep, Saint-Jean-sur-Richelieu et Brossard, demeureront ouverts lors de la marche pour la planète.

SOURCE Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu (Bibliothèque)

Renseignements: Direction des communications et des technologies de l'information